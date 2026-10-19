O que afasta brancos, nulos e indecisos de Flávio e Lula, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus

Entre os eleitores que declaram voto branco ou nulo ou que ainda estão indecisos, o principal motivo para não escolher Lula nem Flávio Bolsonaro é a sensação de que nenhum dos dois os representa. Esse motivo é citado por 42,9% dos entrevistados desse grupo na nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 19.

A rejeição simultânea aos dois candidatos aparece em seguida, com 35%. Já 9,9% dizem que a ausência de escolha se deve especificamente à rejeição a Lula, enquanto apenas 1% aponta exclusivamente a rejeição a Flávio Bolsonaro. Outros 11,2% não sabem ou não responderam.

Quanto pesa a falta de identificação com os candidatos?

A afirmação de que nenhum dos dois candidatos representa o eleitor cresceu numericamente em relação à rodada anterior. Na semana passada, 34,7% dos brancos, nulos e indecisos apontavam esse motivo. Agora, são 42,9%.

Esse é o motivo mais citado atualmente entre os 7,6% do eleitorado que não declara voto em Lula nem em Flávio no segundo turno.

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E quanto pesa a rejeição aos dois?

A rejeição simultânea aos dois finalistas também aumentou numericamente. Passou de 28,2% na rodada anterior para 35% na pesquisa mais recente.

Somados, falta de representação e rejeição aos dois concentram a ampla maioria das respostas desse grupo. Os dados indicam que, para a maior parte dos brancos, nulos e indecisos, a ausência de escolha não está ligada apenas à rejeição isolada de um dos candidatos.

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Quem é mais citado na rejeição individual?

Quando a rejeição é atribuída a apenas um candidato, Lula aparece com percentual maior. Entre brancos, nulos e indecisos, 9,9% dizem que não escolheram nenhum dos dois por rejeitar o presidente. Na rodada anterior, eram 10,4%.

A rejeição exclusiva a Flávio Bolsonaro aparece com 1%, ante 5,1% na semana passada.

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Esse grupo ainda pode mudar de voto?

Parte desses eleitores ainda admite rever a decisão. Entre os que hoje declaram voto branco ou nulo, 25,1% dizem que ainda podem mudar, enquanto 74,9% afirmam que a escolha já está tomada.

Entre os indecisos, a possibilidade de mudança é bem maior: 78,4% dizem que ainda podem alterar sua decisão. Apenas 10,7% afirmam que sua posição já está definida, e 10,9% não sabem ou não responderam.

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Para onde podem ir esses votos?

Entre todos os 8,4% que afirmam que ainda podem mudar de voto, a principal segunda opção é justamente o voto branco ou nulo, citado por 59,3%. Lula aparece como segunda escolha de 14,9% e Flávio, de 7,1%. Outros 18,7% não sabem ou não responderam.

O dado mostra que a possibilidade de mudança não significa necessariamente migração direta para um dos dois candidatos.

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Como está a disputa na mesma pesquisa?

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto e Lula, com 45,9%. Branco ou nulo somam 4,7%, enquanto 2,9% não sabem ou não responderam.

Nos votos válidos, Flávio registra 50,3% e Lula, 49,7%, em situação de empate técnico segundo a Nexus.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.