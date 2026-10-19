Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

O que afasta brancos, nulos e indecisos de Flávio e Lula, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus

Levantamento mostra que falta de identificação com os candidatos e rejeição aos dois são os principais motivos entre quem ainda não escolheu

Por Da Redação 19 out 2026, 07h38
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
Continua após publicidade
O que afasta brancos, nulos e indecisos de Flávio e Lula, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus Priorize VEJA no Google

Entre os eleitores que declaram voto branco ou nulo ou que ainda estão indecisos, o principal motivo para não escolher Lula nem Flávio Bolsonaro é a sensação de que nenhum dos dois os representa. Esse motivo é citado por 42,9% dos entrevistados desse grupo na nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 19.

A rejeição simultânea aos dois candidatos aparece em seguida, com 35%. Já 9,9% dizem que a ausência de escolha se deve especificamente à rejeição a Lula, enquanto apenas 1% aponta exclusivamente a rejeição a Flávio Bolsonaro. Outros 11,2% não sabem ou não responderam.

Quanto pesa a falta de identificação com os candidatos?

A afirmação de que nenhum dos dois candidatos representa o eleitor cresceu numericamente em relação à rodada anterior. Na semana passada, 34,7% dos brancos, nulos e indecisos apontavam esse motivo. Agora, são 42,9%.

Esse é o motivo mais citado atualmente entre os 7,6% do eleitorado que não declara voto em Lula nem em Flávio no segundo turno.

Siga
Continua após a publicidade

E quanto pesa a rejeição aos dois?

A rejeição simultânea aos dois finalistas também aumentou numericamente. Passou de 28,2% na rodada anterior para 35% na pesquisa mais recente.

Somados, falta de representação e rejeição aos dois concentram a ampla maioria das respostas desse grupo. Os dados indicam que, para a maior parte dos brancos, nulos e indecisos, a ausência de escolha não está ligada apenas à rejeição isolada de um dos candidatos.

Continua após a publicidade

Quem é mais citado na rejeição individual?

Quando a rejeição é atribuída a apenas um candidato, Lula aparece com percentual maior. Entre brancos, nulos e indecisos, 9,9% dizem que não escolheram nenhum dos dois por rejeitar o presidente. Na rodada anterior, eram 10,4%.

A rejeição exclusiva a Flávio Bolsonaro aparece com 1%, ante 5,1% na semana passada.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Esse grupo ainda pode mudar de voto?

Parte desses eleitores ainda admite rever a decisão. Entre os que hoje declaram voto branco ou nulo, 25,1% dizem que ainda podem mudar, enquanto 74,9% afirmam que a escolha já está tomada.

Entre os indecisos, a possibilidade de mudança é bem maior: 78,4% dizem que ainda podem alterar sua decisão. Apenas 10,7% afirmam que sua posição já está definida, e 10,9% não sabem ou não responderam.

Continua após a publicidade

Para onde podem ir esses votos?

Entre todos os 8,4% que afirmam que ainda podem mudar de voto, a principal segunda opção é justamente o voto branco ou nulo, citado por 59,3%. Lula aparece como segunda escolha de 14,9% e Flávio, de 7,1%. Outros 18,7% não sabem ou não responderam.

O dado mostra que a possibilidade de mudança não significa necessariamente migração direta para um dos dois candidatos.

Continua após a publicidade

Como está a disputa na mesma pesquisa?

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 46,5% das intenções de voto e Lula, com 45,9%. Branco ou nulo somam 4,7%, enquanto 2,9% não sabem ou não responderam.

Nos votos válidos, Flávio registra 50,3% e Lula, 49,7%, em situação de empate técnico segundo a Nexus.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
BTG/Nexus
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).