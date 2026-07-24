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Política

O que a nova pesquisa Datafolha mostra sobre a disputa Lula x Flávio e a terceira via

Levantamento mantém os dois principais nomes isolados na liderança e mostra que os demais pré-candidatos seguem sem conseguir se destacar na corrida ao Planalto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 22h46
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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A nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 24, reforça um cenário de disputa concentrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), enquanto os demais pré-candidatos permanecem distantes da liderança e sem um nome capaz de se consolidar como alternativa na corrida ao Palácio do Planalto.

No primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio, com 32%. Bem atrás da dupla, o restante dos concorrentes forma um pelotão compacto, reunido dentro da margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa.

O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios entre os dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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O que acontece com a terceira via?

O levantamento mostra que nenhum dos pré-candidatos situados atrás de Lula e Flávio consegue abrir vantagem sobre os demais. Ronaldo Caiado (PSD) lidera esse grupo, com 4% das intenções de voto, mas aparece tecnicamente empatado com Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), ambos com 3%, além de Augusto Cury (Avante), que registra 2%.

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Na sequência aparecem Samara Martins (UP), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Rui Costa Pimenta (PCO), todos com 1%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o conjunto desses candidatos permanece estatisticamente embolado, sem que um deles se consolide como a principal alternativa aos dois líderes.

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Como está o segundo turno?

Nas simulações de segundo turno, Lula tem 48% das intenções de voto contra 43% de Flávio Bolsonaro, resultado que permanece estável em relação ao levantamento anterior do instituto.

Em outros confrontos, o presidente também aparece à frente de Ronaldo Caiado, por 47% a 40%, e de Romeu Zema, por 48% a 40%, mantendo vantagem numericamente mais ampla sobre os demais nomes testados.

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Datafolha
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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