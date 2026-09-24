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Política

O que a nova pesquisa Datafolha diz sobre as rejeições de Lula e Flávio Bolsonaro

Levantamento divulgado nesta quinta-feira, 24, mostra que as rejeições dos dois caíram dois pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 19h40 | Atualizado em 24 set 2026, 19h46
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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A pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, que mostra como estão as intenções de voto para a presidência da República, também mediu a rejeição a cada um dos candidatos ao Planalto. Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, que lideram esse ranking, têm 45% cada. O inédito é que, nesta pesquisa, os dois reduziram a rejeição em comparação com o levantamento anterior.

Os números do Datafolha mostram que 45% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum nem no petista e nem no filho do ex-presidente. No levantamento anterior, divulgado no dia 11 de setembro, esse percentual era de 47%. Os dois caíram dois pontos.

A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 23 de setembro, dias depois da polêmica sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que avaliou se o ministro Alexandre de Moraes deveria ou não ser julgado pelos seus vínculos com o Master. Outras mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro que vieram a público revelaram também conexões com Nunes Marques, ministro indicado por Jair Bolsonaro.

Depois de Lula e Flávio, o candidato com mais rejeição é Renan Santos (Missão), um dos fundadores do MBL: 15% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Depois, vem o ex-governador de Minas, Romeu Zema (Novo), com 14% e Ronaldo Caiado (PSD), com 13%.

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Segundo turno

Na simulação de um segundo turno entre Lula e Flávio, a pesquisa mostra que o placar entre os dois fica em 47% a 45%. A diferença entre eles, de 2%, é igual à do Datafolha anterior, quando o petista e o senador tinham 46% e 44%, respectivamente. Na prática, eles estão empatados na margem de erro.

Sobre a pesquisa

O levantamento divulgado nesta quinta-feira ouviu 2.002 eleitores de todo o território nacional entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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