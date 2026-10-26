O quase silêncio de Michelle sobre a derrota de Flávio Bolsonaro

Até o início da tarde desta segunda-feira, 26, dia seguinte ao segundo turno da eleição presidencial, a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) ainda não havia se manifestado publicamente de forma direta sobre a derrota do enteado Flávio Bolsonaro (PL) na disputa à Presidência da República.

No domingo, 25, Michelle foi votar pela manhã acompanhada de Bia Kicis (PL-DF), que será sua colega no Senado a partir do ano que vem, e Celina Leão (PP), que disputava a reeleição para o governo do Distrito Federal. De tarde, acompanhou a apuração com Celina e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), e comemorou a vitória da aliada sobre Leandro Grass (PT).

Michelle publicou um vídeo no Instagram cantando um jingle da campanha de Celina, com os dizeres: “Vencemos no DF, obrigada, Senhor! “.

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Ela, no entanto, não fez nenhuma publicação comentando diretamente a derrota de Flávio Bolsonaro. No Instagram, apenas postou um story logo após a vitória de Lula com a mensagem: “Deus, o senhor é dono do Brasil. Olharemos para ti”.