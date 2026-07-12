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Política

O PT tornou-se ‘radioativo’ para candidatos ao governo de Minas Gerais

Gestão de Fernando Pimentel deixou um rastro de denúncias de corrupção e descontrole fiscal no estado

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 13h00
Lula, com camisa e paletó azul, sorri ao lado de um homem de barba grisalha, paletó e gravata azuis, em ambiente interno com bandeira do Brasil
O presidente Lula e o ex-governador e ex-ministro Fernando Pimentel -  (./Divulgação)
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O PT tornou-se ‘radioativo’ para candidatos ao governo de Minas Gerais Priorizar nos meus resultados Google

A gestão do petista Fernando Pimentel como governador de Minas Gerais entre 2015 e 2019 deixou, entre outros traumas, um rastro de grave crise fiscal, com atrasos nos salários do funcionalismo e repasses retidos para prefeituras.

Pimentel também foi acusado de pedir propina a empreiteiras, como a Odebrecht, em troca de favorecimentos durante o período em que foi Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e chegou a ser  condenado a 10 anos e seis meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

O ex-governador, assim como grande parte dos políticos pilhados na Operação Lava-Jato, conseguiu se livrar da maioria dos processos e hoje ocupa o cargo de diretor-presidente da Empresa Gestora de Ativos (Emgea), estatal responsável pela gestão de ativos do governo federal, ligada ao Ministério da Fazenda.

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Os estragos que ele provocou na administração de Minas Gerais e no Ministério do Desenvolvimento, no entanto, ainda pesam sobre os ombros do PT.

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Os próprios petistas admitem que o partido no estado é “radiotivo” para os políticos que disputarão as eleições de outubro. O PT tem ouvido muitos “não”. A lista inclui pessoas que recebem convite pessoal do presidente Lula para concorrer, como a prefeita de Contagem, Marília Campos, o deputado federal Patrus Ananias e o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD).

A herança do PT em Minas também tem atrapalhado alianças com outros partidos. A legenda já tentou, sem sucesso, fazer uma composição com o PDT, lançando uma chapa única com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que se antecipou e anunciou sua candidatura sem o apoio do partido de Lula.

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O líder do governo no Senado, Camilo Santana (CE), um dos coordenadores da campanha do PT à reeleição presidencial, admitiu que o partido não deve ter candidato próprio no Estado em função da avaliação ruim de Pimentel.

Em entrevista ao jornal O Globo, ele admitiu que o PT corre o risco de sofrer um revés em Minas se mantiver candidatura própria, diante  da ‘gestão mal avaliada de Pimentel’. “Esse é um dos motivos pelos quais eu defendo que não seja um nome do PT, por conta do resultado do governo do Pimentel”, afirmou.

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Minas é um estado considerado historicamente decisivo nas eleições presidenciais porque, é o segundo maior colégio eleitoral do país e desde 1989 todos os presidentes eleitos venceram no Estado.

A falta de um candidato forte do PT, para os especialistas, pode dificultar a reeleição de Lula. “Sem um palanque forte em Minas Gerais, Lula pode ter sua eleição comprometida. É um grande risco”, avalia o cientista político Alberto Aggio, da Universidade Estadual de São Paulo. “O saldo das administrações do PT em Minas Gerais, com muitas questões de corrupção e pouca entrega, pesa significativamente na decisão de lideranças de centro ou centro-esquerda em assumir candidaturas majoritárias, como as de governador e senador”, acrescentou.

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