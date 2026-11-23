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A bancada do PT na Câmara dos Deputados apresentou projeto de lei para criar o Imposto sobre Grandes Fortunas. A proposta prevê tributação sobre patrimônios acima de 15 milhões de reais e destina a arrecadação ao combate à pobreza. Veja os detalhes e alíquotas previstas no texto.

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No momento em que o Planalto se empenha para tentar aprovar no Congresso as medidas de ajuste fiscal antes do início do 4º mandato de Lula, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), apresentou um projeto de lei que estabelece a criação do controverso Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF).

O texto recebeu adesão de 62 parlamentares da bancada do partido na Casa.

A Constituição prevê que cabe à União instituir o imposto, mas exige a criação de uma lei complementar que defina os parâmetros sobre o que são grandes fortunas. Essa é a novidade do projeto defendido pelos petistas.

Segundo a proposta, o imposto será aplicado a pessoas ou empresas que declarem um patrimônio acima de 15 milhões de reais. As alíquotas que vão determinar o valor a ser abatido anualmente, de acordo com a proposta, variam de 0,7% a 3%. O teto será aplicado para quem tiver patrimônio superior a 200 milhões de reais.

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“Em 2024, os 10% mais ricos concentravam 59,1% da renda e 70,1% da riqueza no Brasil. À metade mais pobre cabiam 9,3% da renda e 2,4% da riqueza. Essa concentração patrimonial ajuda a perpetuar desigualdades, pois a riqueza acumulada amplia as possibilidades de investir e de transferir recursos às gerações seguintes”, escreveu o líder petista para justificar a necessidade de se aprovar o projeto.

O projeto também estabelece o que deve ser considerado como patrimônio. Para a apuração do valor total do patrimônio, a proposta prevê que devem ser levadas em consideração quotas de empresas, imóveis, joias, metais preciosos e obras de arte. Bens situados no exterior também devem entrar na conta, segundo o texto, e serão avaliados em moeda nacional.

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Os petistas defendem que todo o dinheiro arrecadado a partir da criação do IGF será destinado ao Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. “Ao ampliar o poder de compra das famílias em situação de pobreza, as ações de reforço da renda também favorecem o comércio e os serviços locais”, concluiu Uczai, em um trecho do projeto.

A ideia de impor um imposto sobre fortunas, como defende o PT, é controversa. Alemanha, Dinamarca, Itália e Suécia, por exemplo, extinguiram tributos dessa natureza depois de concluírem que muitos milionários, para fugir do fisco, simplesmente direcionaram seus investimentos e ativos para nações menos hostis.