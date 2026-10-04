O problema pessoal de Tabata Amaral no dia da eleição
Mãe da deputada sofre acidente em evento de campanha e está internada na UTI em estado grave
A deputada federal e candidata à reeleição Tabata Amaral (PSB) informou que sua mãe, Reni Amaral, sofreu um acidente neste sábado (3). Ela sofreu uma queda e bateu a cabeça durante agenda de campanha da parlamentar no Parque da Independência, em São Paulo, sendo socorrida ao Hospital São Camilo.
Em publicação nas redes sociais, a pessebista relatou que a mãe passou por uma cirurgia de emergência e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde é considerado estável, porém grave. Tabata pediu aos seguidores que mantivessem a mãe em orações.
Ontem, enquanto me acompanhava em uma agenda de campanha no Parque da Independência, minha mãe sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão.Siga
Ela foi imediatamente levada ao Hospital São Camilo, em São Paulo, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência. Sou profundamente grata…
— Tabata Amaral 4040 (@tabataamaralsp) October 4, 2026