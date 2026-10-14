O problema de timing da campanha de Lula em meio à disputa com Flávio Bolsonaro, segundo cientista político

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta um problema que pode comprometer suas tentativas de superar o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial: o momento escolhido para intensificar a busca por votos, segundo a análise do cientista político Elias Tavares, que participou do programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. Segundo ele, iniciativas recentes do governo, como a defesa do fim da escala de trabalho 6×1 e a aproximação com o eleitorado evangélico, podem ter sido adotadas tarde demais para produzir os resultados eleitorais pretendidos. (este texto é um resumo do vídeo acima)

A análise ocorre após a divulgação da primeira pesquisa Quaest do segundo turno, que mostra Flávio Bolsonaro com 46% das intenções de voto e Lula com 44%, em situação de empate técnico. Questionado sobre a dificuldade do presidente em avançar mesmo depois das medidas, Tavares afirmou que o PT demorou a intensificar sua atuação. “Na minha avaliação, a campanha do PT começou só no segundo turno”, disse.

Por que o momento escolhido por Lula pode prejudicar sua campanha?

Na avaliação de Tavares, o problema não está apenas nas propostas apresentadas pelo presidente, mas na concentração das iniciativas na reta final da disputa. O cientista político considera que anúncios feitos às vésperas da votação podem despertar desconfiança entre os eleitores, especialmente quando não são acompanhados de explicações suficientes sobre a origem dos recursos necessários para sua implementação. Durante a entrevista, ele afirmou que parte dessas medidas pode ser interpretada pelo público até como uma espécie de “estelionato eleitoral”.

Apesar das dificuldades apontadas, Tavares não descarta uma reação do presidente nas pesquisas. O cientista político destacou que 91% dos eleitores dizem ter o voto consolidado, mas ponderou que ainda existe uma parcela disposta a reconsiderar sua escolha. O desafio, segundo sua análise, é conquistar esses votos em um cenário de forte polarização e com pouco tempo até a votação.

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O fim da escala 6×1 pode ajudar Lula a recuperar terreno?

Uma das principais apostas políticas discutidas no programa é a proposta de acabar com a escala de trabalho 6×1. Embora reconheça a importância da iniciativa para a estratégia do governo, Tavares avalia que sua eventual aprovação não deve representar, necessariamente, uma vantagem eleitoral significativa para Lula. Isso porque a medida já vinha sendo debatida havia bastante tempo e, segundo ele, não constitui uma novidade capaz de alterar sozinha o comportamento dos eleitores.

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O apoio anunciado por Flávio Bolsonaro à proposta também entrou na análise. Para Tavares, a mudança de posicionamento do candidato do PL foi uma estratégia para evitar desgaste diante de uma medida que encontra respaldo popular. Na avaliação do cientista político, Lula poderá apresentar a aprovação como uma demonstração de capacidade de articulação, inclusive com a oposição. “Serve muito mais para mostrar uma força política do presidente do que uma vantagem eleitoral”, afirmou.

Por que a aproximação com os evangélicos também enfrenta dificuldades?

Outro exemplo do problema de timing apontado por Tavares é a carta enviada por Lula às famílias evangélicas. No documento, o presidente manifesta respeito às diferentes religiões, pede discernimento aos eleitores e relaciona o fim da escala 6×1 à possibilidade de os fiéis terem mais tempo para frequentar cultos.

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Para o cientista político, Lula demorou a estabelecer uma conexão mais forte com esse eleitorado, que ele considera organizado e estratégico nas disputas eleitorais. “De certa forma, o Lula perdeu muito tempo sem tentar se conectar com esse eleitor e com as suas pautas”, avaliou. Segundo Tavares, a dificuldade é que os gestos de aproximação estão sendo feitos em um momento no qual grande parte dos eleitores já consolidou suas preferências.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.