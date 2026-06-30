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Política

O principal motivo que pode levar Kassab a ser vice na chapa de Caiado

Os dois devem conversar nesta terça-feira e, se baterem o martelo sobre a chapa pura, desembarcarão em Brasília para formalizar a dobradinha amanhã

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 09h15
PLATAFORMA - Gilberto Kassab com o ex-governador de Goiás: discurso focado na área de segurança e no antipetismo
PLATAFORMA - Gilberto Kassab com o ex-governador de Goiás: discurso focado na área de segurança e no antipetismo (Tom Zé Fonseca/Estadão Conteúdo/.)
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O principal motivo que pode levar Kassab a ser vice na chapa de Caiado Priorize VEJA no Google

Em meio às dificuldades para compor com outros partidos, o pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, pode anunciar nesta quarta-feira, às 11h, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, como companheiro de chapa.

Os dois devem conversar nesta terça-feira e, se baterem o martelo sobre a chapa pura, desembarcarão em Brasília para formalizar a dobradinha amanhã.

Fontes ouvidas pelo Radar admitem que as tratativas estão bastante avançadas e que a possibilidade de ambos caminharem juntos na corrida nacional “é maior do que nunca”.

Segundo interlocutores de Caiado, a eventual entrada de Kassab na chapa poderia ajudar a mobilizar a máquina do partido, como governadores, prefeitos e parlamentares, a favor da pré-candidatura do ex-governador de Goiás.

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Por ser novato no PSD, Caiado enfrenta resistência de parte dos correligionários, que defendem que é importante a presença de um “nome PSD raiz” para que se sentissem representados na chapa presidencial.

Ainda assim, acordos selados pelo dirigente para que comandados pudessem dar espaço a outros candidatos ao Palácio do Planalto em seus palanques seriam preservados.

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É o caso da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que disputa a reeleição e já sinalizou que quer estar próxima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida.

O entendimento de aliados de Kassab é que as pretensões nacionais não podem representar obstáculos para nomes competitivos da sigla nos estados.

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