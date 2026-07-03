O primeiro encontro entre Flávio e Bolsonaro desde que a Michelle abriu mão do PL Mulher

Flávio Bolsonaro avisou a correligionários do PL do Rio que estará com Jair Bolsonaro neste final de semana. Na ocasião, pai e filho definirão o nome do partido que concorrerá ao Senado pelo Rio.

Mas, o encontro deve ser marcado de tensão por outro motivo.

Será a primeira vez que Flávio vai ao pai desde que Michelle Bolsonaro comunicou a saída da presidência do PL Mulher, na última terça-feira.