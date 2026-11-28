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Eleito senador, Carlos Bolsonaro assume a liderança do clã no Congresso, mas divergências políticas com Michelle Bolsonaro expõem divisões na oposição e interferem na articulação da direita contra o governo Lula. Entenda os bastidores dessa disputa na reportagem de VEJA.

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A relação entre Carlos Bolsonaro e a primeira-dama Michelle ultrapassou o âmbito estritamente familiar e passou a gerar reflexos no cenário político. Eleito senador por Santa Catarina, o filho de Jair Bolsonaro assume o posto de principal porta-voz do grupo no Congresso Nacional. Em meio à prisão do pai e ao exílio dos irmãos nos Estados Unidos, o embate que já está em andamento entre Carlos e Michelle acrescenta novas movimentações na articulação da oposição ao governo do presidente Lula, como mostra reportagem publicada na revista desta semana.

O atrito recente entre Carlos Bolsonaro e Michelle deixa de ser apenas uma divergência de convivência para se tornar uma questão com impacto na política. Enquanto Carlos tem como candidato à presidência da Casa o senador Rogério Marinho (PL-RN), a ex-primeira-dama, embora não tenha feito nenhum aceno público, tende a fechar com Tereza Cristina (PP-­MS). Isso pode aumentar a desconfiança do bolsonarismo raiz com Michelle, já agravada pela crise pública entre ela e Flávio durante a campanha eleitoral — a ex-primeira-­dama, que divulgou vídeo dizendo que foi desrespeitada pelo enteado, não foi a nenhum ato público de campanha do Zero Um.

Dinastia em xeque: as dúvidas sobre o futuro do clã Bolsonaro

“Dentro do PL, há maior alinhamento com Carlos do que com Michelle”, diz um parlamentar do partido. Há quem acredite, inclusive, que Michelle pode trocar o PL pelo Republicanos, que, além de ser uma legenda com forte influência evangélica (religião da senadora eleita), é a casa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com quem muitos gostariam de vê-la formando chapa presidencial para 2030.

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Como o conflito afeta a oposição no Congresso?

A presença de Carlos Bolsonaro no Senado ocorre em um Congresso inclinado mais à direita. No entanto, o entrevero com Michelle traz desdobramentos para a organização da oposição ao presidente Lula. Sem a presença de Flávio e Eduardo no país, que enfrentam entraves judiciais no exterior, Carlos desponta como a figura central para articular a base bolsonarista. A indisposição com Michelle se coloca como um fator de atenção interna, no instante em que o parlamentar busca manter ativa a pauta de defesa de Jair Bolsonaro no Poder Legislativo.

Qual é o papel de Carlos no atual cenário político?

Eleito para cumprir um mandato de oito anos, Carlos traz para Brasília o estilo combativo que marcou sua trajetória. A prioridade declarada do senador é manter a defesa constante do pai, criticando decisões judiciais e acusando o estabelecimento político de tentar anular o legado bolsonarista. Contudo, ao mesmo tempo em que enfrenta o governo federal na Esplanada dos Ministérios, o parlamentar precisa gerenciar as consequências políticas do embate direto com Michelle, em uma fase decisiva de reorganização do grupo.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.