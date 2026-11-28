O primeiro embate político entre Carlos Bolsonaro e Michelle já está em andamento
O desentendimento envolvendo o senador eleito por Santa Catarina afeta a condução da oposição ao governo Lula em Brasília
A relação entre Carlos Bolsonaro e a primeira-dama Michelle ultrapassou o âmbito estritamente familiar e passou a gerar reflexos no cenário político. Eleito senador por Santa Catarina, o filho de Jair Bolsonaro assume o posto de principal porta-voz do grupo no Congresso Nacional. Em meio à prisão do pai e ao exílio dos irmãos nos Estados Unidos, o embate que já está em andamento entre Carlos e Michelle acrescenta novas movimentações na articulação da oposição ao governo do presidente Lula, como mostra reportagem publicada na revista desta semana.
O atrito recente entre Carlos Bolsonaro e Michelle deixa de ser apenas uma divergência de convivência para se tornar uma questão com impacto na política. Enquanto Carlos tem como candidato à presidência da Casa o senador Rogério Marinho (PL-RN), a ex-primeira-dama, embora não tenha feito nenhum aceno público, tende a fechar com Tereza Cristina (PP-MS). Isso pode aumentar a desconfiança do bolsonarismo raiz com Michelle, já agravada pela crise pública entre ela e Flávio durante a campanha eleitoral — a ex-primeira-dama, que divulgou vídeo dizendo que foi desrespeitada pelo enteado, não foi a nenhum ato público de campanha do Zero Um.
“Dentro do PL, há maior alinhamento com Carlos do que com Michelle”, diz um parlamentar do partido. Há quem acredite, inclusive, que Michelle pode trocar o PL pelo Republicanos, que, além de ser uma legenda com forte influência evangélica (religião da senadora eleita), é a casa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com quem muitos gostariam de vê-la formando chapa presidencial para 2030.
Como o conflito afeta a oposição no Congresso?
A presença de Carlos Bolsonaro no Senado ocorre em um Congresso inclinado mais à direita. No entanto, o entrevero com Michelle traz desdobramentos para a organização da oposição ao presidente Lula. Sem a presença de Flávio e Eduardo no país, que enfrentam entraves judiciais no exterior, Carlos desponta como a figura central para articular a base bolsonarista. A indisposição com Michelle se coloca como um fator de atenção interna, no instante em que o parlamentar busca manter ativa a pauta de defesa de Jair Bolsonaro no Poder Legislativo.
Qual é o papel de Carlos no atual cenário político?
Eleito para cumprir um mandato de oito anos, Carlos traz para Brasília o estilo combativo que marcou sua trajetória. A prioridade declarada do senador é manter a defesa constante do pai, criticando decisões judiciais e acusando o estabelecimento político de tentar anular o legado bolsonarista. Contudo, ao mesmo tempo em que enfrenta o governo federal na Esplanada dos Ministérios, o parlamentar precisa gerenciar as consequências políticas do embate direto com Michelle, em uma fase decisiva de reorganização do grupo.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.