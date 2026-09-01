O presentão pré-eleitoral que a Câmara deve dar a Lula ainda hoje
Comissão Mista e plenário da Câmara devem aprovar nas próximas horas MP do fim da taxa das blusinhas
Para cumprir um acordo selado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os chefes do Legislativo na semana passada, a Câmara dos Deputados deve aprovar nas próximas horas a MP do fim da taxa das blusinhas.
Antes do avanço no plenário da Casa comandada por Hugo Motta, o texto deve receber o aval de uma comissão mista também nesta terça-feira.
Ontem, havia a previsão de a medida avançar no colegiado, mas Reginaldo Lopes, que preside a comissão, suspendeu a sessão para que o parecer da senadora Leila Barros fosse alinhado com Motta e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O cronograma prevê que senadores analisarão o relatório nesta quarta-feira.
A proposta precisa avançar nas duas Casas até 8 de setembro para não perder a validade.
O eventual fim do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares é considerado um presente para Lula às vésperas do primeiro turno.
Ainda que os consumidores queiram o avanço da matéria, empresários do varejo nacional argumentam que a isenção para compras internacionais de baixo valor favorece produtos importados e cria uma concorrência desigual com o comércio brasileiro.
Ontem, Leila se reuniu com membros do Palácio do Planalto e do Ministério da Fazenda e decidiu incluir um mecanismo de avaliação dos impactos econômicos da isenção para os setores produtivos brasileiros.
“Vamos manter o texto-base da MP e incluir, a partir de uma demanda do setor produtivo, um mecanismo para que o Ministério da Fazenda avalie periodicamente os impactos da medida, dê transparência a esses dados e, caso sejam identificados efeitos relevantes, possa propor futuramente medidas de mitigação”, disse a relatora após reunião.
A avaliação ocorrerá inicialmente a cada três meses. Depois, a cada seis meses. A ideia é que, ao identificar um impacto econômico, a Fazenda estude uma forma de mitigação para o setor produtivo nacional.