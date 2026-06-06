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A ponte Padre Paolino Baldassari, inaugurada em 2023 no Acre pelo então governador Gladson Cameli (PP) por R$36 milhões, desabou menos de três anos depois, ferindo quatro pessoas. A estrutura já havia sido interditada. O caso ganha relevância após Cameli ser condenado a 25 anos por corrupção em obras públicas.

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Em dezembro de 2023, o então governador do Acre, Gladson Cameli (PP), inaugurou a ponte Padre Paolino Baldassari, ligando a cidade de Sena Madureira ao interior do estado. A ponte, de 232 metros de extensão, custou na época 36 milhões de reais aos cofres públicos.

Durante a inauguração, Cameli enalteceu o trabalho conjunto do estado, da Prefeitura e da Assembleia Legislativa, que se uniram para construir a ponte. “Isso aqui é compromisso em mudar a vida das pessoas”, disse o governador na ocasião.

Nesta sexta-feira, menos de três anos após a inauguração feita por Cameli, a ponte caiu, deixando quatro vítimas, que deram entrada no hospital local. Cameli já não é mais governador. Ele governou o Acre entre 1º de janeiro de 2019 e 2 de abril de 2026.

Cameli foi condenado no mês passado pelo Superior Tribunal de Justiça a 25 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. A decisão unânime envolveu crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa relacionados a desvios em obras públicas.

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Entre os feridos estão o juiz aposentado Edinaldo Muniz, que ficou gravemente ferido após o desabamento do trecho da ponte. O juiz publicou nas redes sociais um vídeo criticando estrutura da ponte pouco antes do acidente. O juiz sofreu traumatismo craniano, trauma abdominal e lesão renal.

O número de vítimas só não foi maior porque a ponte tinha sido interditada na quinta-feira, após o surgimento de rachaduras, fendas e outros sinais de comprometimento da estrutura.