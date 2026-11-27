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Luiz Carlos Trabuco assume a Fazenda sob aplausos do mercado, mas analistas alertam para o risco de fogo amigo dentro do PT, lembrando o revés de Joaquim Levy. Entenda os desafios políticos e econômicos que aguardam o novo ministro e o peso do aval de Lula.

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Luiz Carlos Trabuco aceitou o convite de Lula para assumir o Ministério da Fazenda e teve uma recepção positiva do mercado financeiro. Para o editor de Economia de VEJA Diogo Schelp, porém, um dos principais desafios do futuro ministro será político: contar com o respaldo do presidente para executar medidas de ajuste fiscal diante da possibilidade de resistência dentro do próprio PT (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).

A avaliação foi apresentada no Ponto de Vista desta sexta-feira, 27, conduzido por Isabella Alonso Panho. Coautor da reportagem de capa de VEJA sobre a escolha, Schelp comparou os obstáculos de Trabuco aos enfrentados por Joaquim Levy na Fazenda durante o governo Dilma Rousseff. Segundo o editor, a autonomia para implementar as medidas será determinante para que a experiência não se repita.

Por que Trabuco pode enfrentar fogo amigo?

Schelp destacou que a escolha recai sobre um nome respeitado pelos agentes econômicos, mas que encontrará divergências na base governista. Na sua análise, uma ala mais à esquerda do PT resiste ao ajuste fiscal por considerar que a contenção de despesas pode prejudicar os mais pobres e os programas sociais.

Os desafios do governo Lula 4

“Trabuco aceita esse desafio conhecendo um histórico no PT de fogo amigo”, afirmou. Para o editor, Lula terá de administrar essas resistências ao mesmo tempo que sustenta a atuação do futuro ministro. Schelp também lembrou as reticências do presidente em relação ao corte de gastos e à necessidade de equilibrar as contas públicas.

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O que a experiência de Joaquim Levy mostra?

O editor recordou que Levy chegou à Fazenda no governo Dilma com apoio de Trabuco, com quem mantinha uma relação profissional no Bradesco. Segundo Schelp, a passagem pelo ministério foi marcada pela falta de respaldo para executar os ajustes pretendidos e por ataques de integrantes do PT.

“Ele não teve a carta branca necessária para fazer os ajustes que ele pretendia fazer e acabou saindo sem conseguir fazer isso sob ataques do PT”, disse. Na comparação apresentada no programa, o precedente serve de alerta sobre os limites de uma escolha bem recebida pelo mercado quando ela não vem acompanhada de sustentação política.

Quais desafios econômicos esperam o futuro ministro?

Além das negociações dentro do governo, Schelp apontou um cenário de crédito caro, dificuldades de investimento das empresas e elevada inadimplência das famílias. O editor também mencionou a preocupação com a dívida pública e as perspectivas de baixo crescimento em 2027.

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“Ele tem o desafio de evitar uma estagnação econômica no ano que vem, talvez até um cenário de recessão, segundo algumas projeções de alguns bancos”, afirmou. As previsões foram citadas como riscos que Trabuco terá de enfrentar, em meio à necessidade de recuperar condições para o investimento e lidar com o endividamento.

A reação inicial dos investidores foi favorável: conforme os dados apresentados no programa, a Bolsa fechou a quinta-feira em alta de 6%, perto de 177.000 pontos, e o dólar recuou para 5,74 reais. Para Schelp, transformar essa recepção em capacidade de ação dependerá do apoio de Lula: “Tudo vai depender do quanto de aval ele vai receber do presidente”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.