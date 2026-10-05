‘O povo que arque com as consequências’, diz Garotinho sobre decisão

O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) desistiu do recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o indeferimento da sua candidatura ao Palácio Guanabara. A decisão do político, que terminou em terceiro lugar na disputa no Rio de Janeiro – totalizando 3,17% dos votos, considerados anulados sub judice – pode mexer no jogo eleitoral. Por enquanto, o Rio tem segundo turno entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD).

Em uma coletiva transmitida pelas redes, Garotinho disse, ao ser questionado se a medida poderia garantir a vitória de Ruas no primeiro turno, que a decisão sobre o rumo da eleição depende de uma decisão do TSE. “Não me resta outra opção jurídica a não ser desistir de forma livre, expressa, consciente e irretratável do recurso ordinário eleitoral interposto nos autos do referido processo que tramita no TSE tentando validar os meus votos. Agora, o povo que arque com as consequências do que fez”, afirmou, em relação aos votos dados a Ruas e Paes.

Garotinho também falou que sua decisão é política e manifesta sua “incompreensão” com o voto do eleitor. “O Rio de Janeiro está dando ao Brasil o seguinte recado: aqui pode roubar”, disse.

Ruas já fez discurso em tom de vitória apostando na exclusão dessa votação de Garotinho. Nese caso, ele poderia ser proclamado eleito no primeiro turno, sobre os votos válidos.

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A defesa de Garotinho é da tese de que haverá uma retotalização dos votos e que Ruas ganhará, assim, o pleito. Dentro da campanha de Paes, circula a interpretação de que o TSE deverá julgar seguindo o interesse da coletividade, desconsiderando a atitude de Garotinho.