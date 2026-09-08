O possível gesto de Lula a Motta às vésperas do primeiro turno

Na Paraíba, há uma expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faça algum gesto a Nabor Wanderley, pai de Hugo Motta e candidato a uma cadeira no Senado, nas próximas semanas.

Colabora para esse cenário o fato de que Veneziano Vital do Rêgo, que mira a reeleição e já recebeu o apoio do presidente, pode ter sua postulação contaminada com o caso que investiga a eventual relação de Cícero Lucena, candidato ao governo paraibano, com organizações criminosas.

Isso porque a primeira suplente de Veneziano é Janine Lucena, filha do ex-prefeito de João Pessoa.

Além disso, o possível apoio público a Nabor seria um gesto ao chefe da Câmara, que contribuiu muito nos últimos dias para que matérias de interesse do Palácio do Planalto avançassem no Legislativo antes do primeiro turno – caso da MP do fim da taxa das blusinhas.