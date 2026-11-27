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A indicação de Luiz Carlos Trabuco à Fazenda gerou críticas convergentes no PT e na oposição. Diogo Schelp analisa como Lindbergh Farias e Flávio Bolsonaro questionam a viabilidade política do novo ministro e sua autonomia para tocar o ajuste fiscal diante das resistências partidárias.

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A escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda provocou ressalvas de adversários políticos que, na avaliação do editor de Economia Diogo Schelp, se aproximam nos argumentos. De um lado, Lindbergh Farias evocou a experiência de Joaquim Levy no governo Dilma Rousseff. De outro, Flávio Bolsonaro questionou se o futuro ministro terá autonomia e conseguirá permanecer no cargo diante das resistências do PT ao ajuste fiscal (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).

“Fogo amigo e inimigo”, resumiu Schelp no Ponto de Vista desta sexta-feira, 27, apresentado por Isabella Alonso Panho. Para o editor, as manifestações revelam uma convergência nas críticas à indicação, apesar de partirem de campos opostos. “Eu costumo dizer que os extremos se encontram”, afirmou.

Por que Joaquim Levy voltou ao debate?

Na manifestação reproduzida pelo programa, Lindbergh citou o precedente de Levy e expressou o desejo de que a história não se repita. A comparação remete à experiência de um nome vindo do mercado financeiro que encontrou dificuldades para executar sua agenda na Fazenda.

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Schelp identificou uma preocupação semelhante no discurso de Flávio sobre a viabilidade política da futura gestão. No vídeo exibido, porém, o senador não mencionou Levy nominalmente: concentrou suas críticas na autonomia de Trabuco e na reação que espera da base petista.

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O que Flávio Bolsonaro disse sobre Trabuco?

Em uma transmissão realizada na quinta-feira, Flávio colocou em dúvida a duração da passagem de Trabuco pelo ministério. “Eu acho muito difícil que ele permaneça lá por muito tempo, se é que ele vai assumir”, declarou.

O senador argumentou que alguém com a trajetória de Trabuco precisaria de liberdade para executar as medidas que considera necessárias. “Ele tem que ter autonomia, 100% de autonomia para fazer o que tem que ser feito”, disse. Na sequência, previu resistência da base do PT aos ajustes fiscais.

Como Schelp interpreta essas reações?

Para o editor, Flávio procura reduzir o impacto positivo da escolha entre os agentes econômicos. Schelp avaliou que uma indicação como a de Trabuco seria comemorada pela oposição caso tivesse ocorrido em um governo comandado pelo próprio senador.

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“Agora a gente vê ele ali tentando colocar água no chopp”, afirmou. Na leitura do comentarista, parte das críticas representa uma “torcida contra” a possibilidade de uma boa gestão na Fazenda, resultado que, ressaltou, interessa ao país.

Houve apoio à escolha dentro do PT?

As manifestações apresentadas no programa também mostraram diferenças entre os petistas. Rafael Fonteles, que havia sido citado entre os possíveis nomes para a Fazenda, classificou a indicação como uma “excelente escolha do presidente Lula”.

Na declaração lida por Isabella, Fonteles descreveu Trabuco como um gestor experiente e comprometido com o desenvolvimento do país. O elogio contrastou com as ressalvas de Lindbergh e mostrou que a recepção à escolha está longe de ser uniforme dentro do partido.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.