O ponto em comum nas críticas de Flávio Bolsonaro e de Lindbergh a Trabuco
Editor vê semelhança nas ressalvas dos adversários políticos à escolha para a Fazenda
A escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda provocou ressalvas de adversários políticos que, na avaliação do editor de Economia Diogo Schelp, se aproximam nos argumentos. De um lado, Lindbergh Farias evocou a experiência de Joaquim Levy no governo Dilma Rousseff. De outro, Flávio Bolsonaro questionou se o futuro ministro terá autonomia e conseguirá permanecer no cargo diante das resistências do PT ao ajuste fiscal (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).
“Fogo amigo e inimigo”, resumiu Schelp no Ponto de Vista desta sexta-feira, 27, apresentado por Isabella Alonso Panho. Para o editor, as manifestações revelam uma convergência nas críticas à indicação, apesar de partirem de campos opostos. “Eu costumo dizer que os extremos se encontram”, afirmou.
Por que Joaquim Levy voltou ao debate?
Na manifestação reproduzida pelo programa, Lindbergh citou o precedente de Levy e expressou o desejo de que a história não se repita. A comparação remete à experiência de um nome vindo do mercado financeiro que encontrou dificuldades para executar sua agenda na Fazenda.
Schelp identificou uma preocupação semelhante no discurso de Flávio sobre a viabilidade política da futura gestão. No vídeo exibido, porém, o senador não mencionou Levy nominalmente: concentrou suas críticas na autonomia de Trabuco e na reação que espera da base petista.
O que Flávio Bolsonaro disse sobre Trabuco?
Em uma transmissão realizada na quinta-feira, Flávio colocou em dúvida a duração da passagem de Trabuco pelo ministério. “Eu acho muito difícil que ele permaneça lá por muito tempo, se é que ele vai assumir”, declarou.
O senador argumentou que alguém com a trajetória de Trabuco precisaria de liberdade para executar as medidas que considera necessárias. “Ele tem que ter autonomia, 100% de autonomia para fazer o que tem que ser feito”, disse. Na sequência, previu resistência da base do PT aos ajustes fiscais.
Como Schelp interpreta essas reações?
Para o editor, Flávio procura reduzir o impacto positivo da escolha entre os agentes econômicos. Schelp avaliou que uma indicação como a de Trabuco seria comemorada pela oposição caso tivesse ocorrido em um governo comandado pelo próprio senador.
“Agora a gente vê ele ali tentando colocar água no chopp”, afirmou. Na leitura do comentarista, parte das críticas representa uma “torcida contra” a possibilidade de uma boa gestão na Fazenda, resultado que, ressaltou, interessa ao país.
Houve apoio à escolha dentro do PT?
As manifestações apresentadas no programa também mostraram diferenças entre os petistas. Rafael Fonteles, que havia sido citado entre os possíveis nomes para a Fazenda, classificou a indicação como uma “excelente escolha do presidente Lula”.
Na declaração lida por Isabella, Fonteles descreveu Trabuco como um gestor experiente e comprometido com o desenvolvimento do país. O elogio contrastou com as ressalvas de Lindbergh e mostrou que a recepção à escolha está longe de ser uniforme dentro do partido.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.