O plano perfeito do partido de Bolsonaro e o risco Moro

Valdemar Costa Neto desenhou o que, para ele, é o plano perfeito para a eleição em São Paulo. Atraiu para o PL, partido que comanda com mãos de ferro, fortes cabos eleitorais —a começar pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro— e montou um time de puxadores de votos para concorrer às vagas na Câmara dos Deputados.

Juntos, os candidatos podem atrair quase dois milhões de votos, segundo cálculos do partido: Eduardo Bolsonaro (750.000), Tiririca (500.000), Marco Feliciano (280.000) e Capitão Augusto (280.000). A ideia do PL é eleger pelo menos 15 deputados em São Paulo.

O PL é hoje o maior partido do país, com 69 deputados, e, graças à força do presidente, projeta eleger ao menos 70 parlamentares para as 513 cadeiras, tem 7 senadores e vai lançar ao menos 12 candidatos para concorrer a 27 vagas.

Mas uma mudança importante no xadrez eleitoral na última quinta-feira passada pode atrapalhar os planos de Valdemar.

Sergio Moro, o ex-ministro de Bolsonaro e ex-juiz da Lava Jato, migrou do Podemos, partido do qual era recém-filiado, para o União Brasil. Ao entrar na nova agremiação, teria concordado, com os termos impostos por uma ala da legenda e tornados públicos em comunicado para a imprensa: de deixar o plano presidencial para concorrer pelo Legislativo em São Paulo.

Se concorrer à Câmara por São Paulo, Moro vai disputar o eleitorado de Eduardo Bolsonaro —e tem chances reais de ser o de o deputado mais votado no Estado. Tanto no PL como no União, comenta-se que Moro pode até mesmo bater o recorde que foi, justamente, de Eduardo em 2018, quando obteve 1,2 milhão de votos. O problema é que om próprio ex-juiz já informou que continua candidatíssimo à presidência.

