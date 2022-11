O plano de um “gabinete paralelo” para Bolsonaro

Jair Bolsonaro ainda não reconheceu de forma cabal a derrota para Lula na eleição presidencial. Seus apoiadores mais radicais continuam nas rodovias e em frente a quartéis do Exército pedindo uma intervenção militar que impeça a posse do petista. Pressionado pelo presidente derrotado, o PL pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a anulação dos votos depositados em 279 000 urnas no segundo turno, o que, se fosse aceito, resultaria numa reviravolta no resultado final, com a declaração de vitória de Bolsonaro. O TSE já rechaçou o pedido e multou o PL em quase 23 milhões por litigância de má-fé.

Apesar de ações diversas destinadas a manter acesas as aspirações golpistas, pouca gente no entorno do capitão trabalha com a possibilidade de uma virada de mesa. Seus assessores políticos, pelo contrário, dedicam-se a um projeto para garantir ao chefe, a partir de 2023, a montagem de um gabinete paralelo, a partir do qual ele comandaria a oposição a Lula. A ideia é que Bolsonaro receba um salário fixo, tenha assessores à disposição e, principalmente, conte com uma equipe técnica capaz de municiá-lo com informações em áreas estratégicas, como economia, saúde e educação.

Se o plano em gestação for seguido à risca, Bolsonaro abandonará a retórica de cercadinho — marcada pela defesa de ideias tresloucadas, sem amparo científico ou técnico — e se dedicará ao debate de propostas e a críticas à futura administração baseadas em dados e pareceres de especialistas, que serão colhidos por funcionários empregados por parlamentares bolsonaristas. A nova postura seria adotada inclusive nas lives semanais, que devem ser mantidas quando ele deixar o poder.

Há pelo menos dois entraves para a execução desse plano. No ano eleitoral de 2022, a ala política do governo aconselhou Bolsonaro a abraçar uma pauta propositiva e vender as realizações do governo, deixando de lado as teorias da conspiração, as suspeitas infundadas e as guerras imaginárias. Não deu completamente certo, já que as duas coisas andaram juntas — e continuam juntas até agora. Além disso, como é público e notório, Bolsonaro nunca se mostrou muito interessado em estudar assuntos da administração. Ele se orgulha de ser espontâneo e intuitivo.