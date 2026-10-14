O plano de Motta para tentar garantir recondução ao comando da Câmara

Diante da negativa de Flávio Bolsonaro ao presidente do Republicanos, Marcos Pereira, de garantir apoio à recondução de Hugo Motta ao comando da Câmara apesar de o partido ter embarcado em sua candidatura à presidência da República, o paraibano já está mexendo seus pauzinhos para tentar chegar com chances reais de reeleição à frente da Mesa Diretora da Casa em fevereiro.

Ontem, Motta já garantiu que o PSD aderisse às suas pretensões de permanecer no posto por mais dois anos. Ele deve ter conversas com outras legendas de centro para não depender da mega bancada do PL para ser considerado um nome competitivo para a corrida à presidência da Câmara.

Seus fiéis aliados, Doutor Luizinho, do PP, e Isnaldo Bulhões, do MDB, devem ser alvo de investidas nos próximos dias para que o presidente da Casa já tenha um bloco considerável a seu favor mesmo antes do desfecho da disputa pelo Palácio do Planalto.

Por ter se alinhado a Lula nas eleições, o paraibano nutre esperanças de que a base governista se alinhe a ele e apoie seu nome na corrida interna.

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Dessa forma, aliados acreditam que o PL pode se deparar com uma situação de isolamento, o que pode fazer inclusive com que a legenda embarque também na fase de apoio à sua postulação.