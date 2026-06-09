O plano de Michelle Bolsonaro para envolver mulheres nas eleições de outubro

Distante das principais atividades do PL Mulher desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso, em novembro do ano passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lançará a principal campanha da ala feminina do partido voltada para as eleições deste ano. Ela pedirá para que mulheres filiadas ao PL se candidatem voluntariamente para trabalhar como mesárias no próximo pleito.

As inserções serão veiculadas em TV e rádio, além das redes sociais da legenda a partir desta terça. Além de atuar como mesárias, as correligionárias de Michelle se prontificarão a atuar como supervisoras do processo de votação e apuração.

A campanha tenta aplacar o estrago causado pelo distanciamento de Michelle das atividades do PL Mulher. A direção do PL Mulher espera que, com a nova campanha, o partido consiga se fazer presente em zonas eleitorais de todo o Brasil, através das roupas das suas voluntárias.

A ex-primeira-dama abriu mão de rodar o Brasil desde novembro do ano passado, quando Bolsonaro foi preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Centralizadora, ela não delega a função para nenhuma aliada, apesar de manter contato com as presidentes estaduais do PL Mulher.

Continua após a publicidade

A peregrinação dela pelo Brasil era vista como decisiva no jogo eleitoral, já que serviria como contraponto às recentes campanhas do governo Lula em defesa dos direitos das mulheres, além de manter a família ativa nos rincões do país.