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Política

O plano de Lula para renovar até 70% do ministério e mudar os rumos do quarto mandato

Indefinição na economia preocupa aliados, segundo o colunista

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 18h00
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O plano de Lula para renovar até 70% do ministério e mudar os rumos do quarto mandato Priorize VEJA no Google

Lula pretende montar um ministério com até 70% de renovação para o quarto mandato, segundo previsões de auxiliares próximos ao Planalto relatadas por Robson Bonin, de Radar. A intenção apresentada por esses interlocutores é formar uma equipe preparada e evitar erros cometidos na composição do governo atual (este texto é um resumo do vídeo acima).

No Os Três Poderes, apresentado por Ricardo Ferraz, nesta sexta-feira, 6, Bonin afirmou que a expectativa de mudança convive com a preocupação de aliados diante da indefinição sobre os rumos da gestão. “O governo não conta uma história sobre o que será o futuro”, disse.

O que está por trás da renovação do ministério?

Segundo Bonin, auxiliares próximos defendem que Lula está conduzindo a montagem da equipe com calma porque deseja um governo novo, e não apenas a continuidade do atual. Na avaliação do colunista, esse discurso indica o reconhecimento de que será necessário alterar a lógica adotada até agora.

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A previsão de renovação de até 70%, porém, ainda depende das escolhas do presidente. Bonin ressaltou que não há nomes definidos para anunciar e que será preciso observar se as decisões corresponderão à mudança de orientação defendida pelo Planalto.

Por que o ajuste fiscal está no centro da disputa?

O colunista descreveu uma divisão entre quem aposta em soluções sem contenção de despesas e quem considera necessário enfrentar o desequilíbrio das contas. Para ele, o ajuste fiscal é uma condição para que o governo recupere margem de ação e consiga executar iniciativas no próximo mandato.

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Bonin avaliou como positivo o reconhecimento gradual dos limites para a expansão dos gastos, mas fez uma ressalva sobre a distância entre discurso e prática. “O presidente Lula já fez esses movimentos diversas vezes de dizer que quer uma coisa e fazer outra”, afirmou.

Quais nomes circulam para a nova equipe?

Segundo o relato do jornalista, Rafael Fonteles é frequentemente mencionado para a Fazenda, enquanto Geraldo Alckmin aparece nas conversas para uma posição importante. Bonin também citou Dario Durigan entre os nomes em circulação, sem apresentar qualquer escolha como confirmada.

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Para o colunista, os anúncios serão necessários para esclarecer a direção do governo e reduzir a incerteza entre aliados. Ele relatou ainda que interlocutores aguardam a próxima viagem de Lula diante da possibilidade de o nome da Fazenda ser divulgado durante a agenda internacional.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Luiz Inácio Lula da Silva
Os Três Poderes
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