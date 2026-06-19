O plano de governo que Temer entregará aos candidatos ao Planalto

Considerado um ator político atuante em planejamento de resoluções e intermediação de conflitos, o ex-presidente Michel Temer entregará aos pré-candidatos ao Palácio do Planalto um exemplar de “Estrada para o futuro”, uma atualização de “A ponte para o futuro”, plataforma política de seu governo.

O documento tem 99 páginas e conta com a colaboração de outras personalidades políticas, como os ex-ministros Moreira Franco, Nelson Jobim, Blairo Maggi e o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda Marcos Lisboa.

Defensor dos bons costumes, o medalhão do MDB clama por uma campanha mais propositiva para que o eleitor não tenha que escolher quem rejeita menos. Recomenda ainda uma campanha em alto nível. “Não é possível levar a campanha eleitoral à base de agressões verbais e até físicas”.

Um dos eixos destacados pelo ex-presidente é a segurança pública, que vem sendo dominada pela atuação das organizações criminosas.

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Além da defesa do fatiamento do ministério da Justiça, o emedebista sugere que os países devem atuar conjuntamente para o combate às facções e que é preciso ressignificar os serviços de informação e inteligência do Ministério da Defesa, do Ministério Público, da Polícia Federal e das polícias estaduais.