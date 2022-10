O plano de Bolsonaro contra o STF e o cerco às pesquisas

Na edição da semana da live de Os Três Poderes, os colunistas José Casado, Clarissa Oliveira e Matheus Leitão analisam as polêmicas sobre a proposta que circula no Congresso para ampliar o número de vagas no Supremo, tema de reportagem exclusiva de VEJA. A investida da PF e do Cade contra institutos de pesquisa também entram na pauta do programa.

Com uma relação ruim com o STF desde o início do governo, Jair Bolsonaro explicitou recentemente como pretende fazer os ministros ‘jogarem dentro das quatro linhas da Constituição’. A proposta casuística e antidemocrática consiste em ampliar vagas na Corte para que, se reeleito, o atual presidente tenha a maioria dos indicados. Apesar de agora Bolsonaro negar, o plano existe e começou a ser semeado há cerca de seis meses pelo presidente e aliados no Congresso. Trata-se, contudo, de um receituário perigoso usado pelo regime militar brasileiro e por ditadores internacionais.