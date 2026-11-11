O plano de Alcolumbre para votar PLP do ajuste fiscal a toque de caixa no Congresso

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou em campo um plano para viabilizar a aprovação a toque de caixa do PLP do ajuste fiscal.

O objetivo da medida é viabilizar um espaço nas contas públicas que dê sustentação ao Orçamento de 2027, relatado pelo senador Eduardo Braga.

O amapaense sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, colocar o texto em votação nas duas Casas ainda nesta semana, se possível nesta quarta-feira.

O chefe do Legislativo bolou a estratégia justamente para evitar uma mobilização de parlamentares que proporcionasse um esvaziamento robusto da proposta.

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Tudo está alinhado com a equipe econômica. Todos os envolvidos estão cientes de que a medida passará por ajustes durante a apreciação, mas querem fazê-la o quanto antes para evitar que a proposta fique enxuta demais.

O eixo central do projeto de lei complementar é ampliar o contingenciamento, o que abriria caminho para que o Executivo congelasse despesas com o objetivo de alcançar o centro da meta fiscal.