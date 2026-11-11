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Política

O plano de Alcolumbre para votar PLP do ajuste fiscal a toque de caixa no Congresso

Chefe do Senado bolou estratégia para evitar mobilização que proporcionasse esvaziamento robusto da proposta

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 17h46 | Atualizado em 11 nov 2026, 17h58
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, vestindo terno preto e gravata azul, fala em um ambiente formal com fundo escuro e listras verticais claras. Ele segura uma caneta azul com a mão direita, e um microfone de lapela está preso à sua gravata. Um copo com água está à esquerda.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Saulo Cruz/Agência Senado)
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou em campo um plano para viabilizar a aprovação a toque de caixa do PLP do ajuste fiscal.

O objetivo da medida é viabilizar um espaço nas contas públicas que dê sustentação ao Orçamento de 2027, relatado pelo senador Eduardo Braga.

O amapaense sugeriu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, colocar o texto em votação nas duas Casas ainda nesta semana, se possível nesta quarta-feira.

O chefe do Legislativo bolou a estratégia justamente para evitar uma mobilização de parlamentares que proporcionasse um esvaziamento robusto da proposta.

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Tudo está alinhado com a equipe econômica. Todos os envolvidos estão cientes de que a medida passará por ajustes durante a apreciação, mas querem fazê-la o quanto antes para evitar que a proposta fique enxuta demais.

O eixo central do projeto de lei complementar é ampliar o contingenciamento, o que abriria caminho para que o Executivo congelasse despesas com o objetivo de alcançar o centro da meta fiscal.

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