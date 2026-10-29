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Política

O plano de Alcolumbre para se tornar um candidato aceitável pela direita

Em busca de recondução ao comando do Senado, amapaense faz gestos a pauta bolsonarista e mira pacificação

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 06h01
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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Focado em suas pretensões de ser reeleito no comando do Senado, Davi Alcolumbre já coloca em prática um plano para atrair votos de senadores bolsonaristas.

Ainda que já tenha garantido o apoio de PP, União Brasil, MDB e PSD e recebido a sinalização de aliança pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por partidos progressistas, o amapaense tem feito acenos à possibilidade de dar andamento a medidas de interesse do bolsonarismo, entre elas, uma proposição que anistia envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023

Segundo aliados, a estratégia de Alcolumbre para tentar votos do campo mais alinhado ao bolsonarismo, que já aposta na pré-candidatura de Rogério Marinho ao posto, é investir no discurso de pacificação do país.

Refutam, porém, que um acordo já esteja fechado para retomar a tramitação de uma proposta sobre anistia e que isso esteja vinculado à eleição da presidência do Senado.

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Há a avaliação de que a iniciativa poderia ajudar a conter a crise entre os Poderes, principalmente entre Legislativo e Judiciário.

Apesar disso, no cenário atual, dificilmente o presidente do Senado seria abraçado pela direita apenas pelo suposto andamento de um projeto, principalmente porque muitos dos parlamentares eleitos foram vitoriosos com o discurso de que é preciso mudar o modus operandi da gestão de Alcolumbre – apontaram ao longo do processo eleitoral a suposta blindagem de ministros do STF e a resistência a abertura de comissões parlamentares de inquérito, como a CPI do Master.

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Interlocutores destacam ainda que o calendário apertado não permitiria que o chefe do Congresso afiançasse os votos dos bolsonaristas ao avanço de uma proposta polêmica.

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