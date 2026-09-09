O plano da oposição para desestabilizar Lula no segundo turno contra Flávio

Opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso já têm um plano em mente para desestabilizar o petista em uma eventual disputa de segundo turno contra Flavio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República.

Eles pretendem explorar ao máximo a crise no STF e o afastamento de Andrei Passo Rodrigues da diretoria-geral da PL. Isso ocorrerá mesmo que os episódios já não estejam completamente sob os holofotes.

Além de falas em comissões e plenários, a oposição apresentará convocações, solicitará informações e utilizará todas as ferramentas possíveis para constranger o chefe da PF afastado e associa-lo ao presidente.