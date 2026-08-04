‘O PL errou muito no Rio’: Anthony Garotinho opina sobre posição do Republicanos na disputa Lula x Flávio

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, pré-candidato do Republicanos ao Palácio Guanabara, afirmou que concorda com a decisão de seu partido de manter neutralidade na disputa presidencial. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, ele argumentou que a legenda reúne diferentes correntes políticas em suas bases regionais e justificou que, no Rio de Janeiro, o relacionamento com o PL inviabiliza uma aliança.

Por que Garotinho concorda com a neutralidade do Republicanos?

Questionado sobre a decisão do Republicanos de não apoiar oficialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem o senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial, Garotinho disse que a posição reflete a diversidade interna do partido.

Segundo ele, enquanto lideranças da legenda no Nordeste demonstram maior simpatia pela candidatura de Lula, no Sudeste há uma inclinação maior por Flávio Bolsonaro. Para o ex-governador, esse cenário justifica a ausência de um posicionamento nacional unificado.

Qual foi a crítica de Garotinho ao PL?

Ao explicar sua posição, Garotinho afirmou que a relação com o PL no Rio de Janeiro pesa na decisão. “O PL aqui no estado errou muito pra nós aqui. Seria muito complexo apoiar o PL em função do Cláudio Castro”, declarou.

Na entrevista, o ex-governador voltou a fazer críticas à administração estadual e disse que denunciou integrantes ligados ao partido por supostos casos de corrupção.

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Em um segundo turno entre Lula e Flávio, quem Garotinho apoiaria?

Perguntado diretamente por Marcela Rahal sobre um eventual segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, Garotinho evitou declarar apoio nominal a qualquer dos dois.

Segundo ele, sua decisão passaria mais pelas propostas do que pelos candidatos. “Independente de nomes, nós apoiamos visões.”

Na sequência, o pré-candidato afirmou que considera a agenda econômica defendida pela direita mais adequada do que a proposta atribuída por ele à esquerda. “Eu acho que numa disputa final entre visões para o Brasil, eu levaria em consideração uma visão mais aberta, mais de mercado, do que essa visão fechada que o PT está tentando implantar no Brasil”, disse.

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Ao longo da entrevista ao VEJA em Foco, Garotinho sustentou que sua posição sobre a eleição presidencial está condicionada ao projeto político apresentado pelos candidatos, ao mesmo tempo em que defendeu a neutralidade adotada pelo Republicanos e reforçou as críticas ao PL no cenário fluminense.

https://www.youtube.com/watch?v=AYU0LAFZhts

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.