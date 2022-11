O PL de Valdemar tentará fazer com Lula algo que nunca fez na vida

Ao anunciar que será oposição em relação ao futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-deputado Valdemar Costa Neto fez uma escolha inédita dentro da história da sigla política que comanda, o Partido Liberal (PL). Será a primeira vez desde a fundação da legenda — que nasceu como Partido da República (PR) a partir da fusão do antigo PL com o Prona, em 2006 — que a bancada ficará contra um presidente da República.

O PR já foi fundado como integrante da base aliada do primeiro governo Lula — tanto que Valdemar, que já era o líder do partido, foi protagonista no escândalo do Mensalão e chegou a ser preso durante as investigações — e assim permaneceu por vários anos. Em 2010 e 2014, fez parte da coligação que elegeu a petista Dilma Rousseff ao Palácio do Planalto por duas eleições seguidas. Quando veio o impeachment de Dilma, o então PR abandonou o barco petista, mas continuou governo, ao se tornar parte da sustentação do novo presidente Michel Temer.

Em 2018, pela primeira vez a legenda não integrou a chapa vencedora na eleição presidencial. O então PR apoiou a candidatura de Geraldo Alckmin, que concorreu pelo PSDB e terminou em quarto lugar. O partido ficou em cima do muro no segundo turno, entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, mas a fidelidade ao presidente eleito ficou clara a partir do primeiro ano de mandato — os congressistas da legenda votaram de acordo com a orientação do líder do governo em 90% das votações nominais da Câmara e foram considerados parte da base da gestão bolsonarista.

Tanto que, depois de voltar a se chamar PL, em 2019, o partido aceitou, dois anos depois, a filiação de Bolsonaro e se tornou a casa política do presidente, que concorreu à reeleição filiado á legenda na eleição deste ano. E, apesar do histórico governista do PL, a relação com Bolsonaro parece ter convencido Valdemar a tomar a decisão de colocar o seu partido em uma posição na qual não está acostumado.

A ver quanto tempo ela irá durar.

Continua após a publicidade