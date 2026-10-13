O pior cenário previsto pelo governo Lula para a PEC do fim da escala 6×1

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso vão para o tudo ou nada nos próximos dias e veem como pior cenário para a PEC do fim da escala 6×1 a aprovação de eventuais ajustes na matéria, o que levaria ao fatiamento da matéria – uma parte seguiria para promulgação, enquanto as alterações precisariam ser deliberadas pelos deputados.

Ainda assim, admitem que isso representaria um cenário positivo para o petista, já que ele poderia afirmar ao eleitorado que entregou pelo menos uma parte da proposição antes do segundo turno da corrida presidencial.

Membros da base governista no Senado classificam como muito remotas as chances de o projeto não avançar, pelo menos em primeiro turno, antes da segunda etapa da disputa pelo comando do Palácio do Planalto.

Essas fontes acreditam que a oposição não terá coragem de colocar a digital contra o mérito da proposta – caberá a eles apenas investidas por mudanças no texto, o que também pode impor dificuldades ao grupo.

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Corrobora para a leitura otimista o fato de acreditarem que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está realmente comprometido com o avanço da PEC, já que apenas o eventual sucesso de Lula nas urnas em 25 de outubro daria a ele um fôlego na busca por uma recondução ao comando da Casa em fevereiro do ano que vem.