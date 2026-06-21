O petit comitê montado por ex-diretor do BC para ouvir Zema

Diretor de Política Monetária do Banco Central entre 1999 e 2003, Luiz Fernando Figueiredo, reuniu em sua casa, em São Paulo, um grupo de 45 pessoas para um jantar com Romeu Zema, que fez uma apresentação de sua visão do Brasil.

“Zema tem experiência, tem espírito empreendedor. É correto, ético e sério. Está preocupado com o nosso país”, elogiou Figueiredo.

Entusiasta do pré-candidato do Novo, a anfitriã Andrea Figueiredo, esposa do ex-diretor do BC, diz que os convidados ficaram esperançosos.

“Todos saíram vendo uma luz no fim do túnel”, afirmou Andrea.

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Figueiredo foi fundador da gestora Mauá Capital, que depois se juntou à Jive Investments. Ele atuou até dezembro de 2025 como chairman do resultado dessa fusão, a JiveMauá. Hoje é sócio e conselheiro de Jubarte Capital e escreve artigos sobre economia, mercados e finanças.

Mas sua principal atividade atual é como filantropo. Ele e Andrea estão à frente do Instituto Fefig, que executa projetos na área de educação, com foco especial na alfabetização e ensino infantil na rede pública. O instituto atua em 80 municípios, beneficiando 125 mil crianças só neste ano.