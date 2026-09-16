O ‘perdido’ de Damares em Alcolumbre para dar recado do Senado ao STF

A senadora Damares Alves articulou pessoalmente a realização da Comissão de Direitos Humanos para assistir e analisar a sessão do STF sobre a eventual abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Durante o encontro, eles aprovaram uma indicação para que a CCJ da Casa abra um grupo de trabalho para discutir uma reforma do Judiciário. Um dos objetivos era enviar um recado de insatisfação ao Supremo.

Para evitar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, telefonasse para ela e pedisse o adiamento da reunião dos senadores do colegiado em função do recesso branco, a parlamentar adotou uma estratégia na noite de segunda-feira, momento em que tornou público que os parlamentares se reuniriam na manhã de ontem para acompanhar a sessão da Corte.

A interlocutores, ela admitiu que desligou o telefone e só voltou a ligá-lo na manhã de ontem, quando deu a largada dos trabalhos da comissão.

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Apesar do perdido no amapaense, ela admitiu que o chefe do Congresso nem ligou, nem mandou mensagem enquanto o celular estava desligado.