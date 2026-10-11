O pedido de Flávio Bolsonaro a prefeitos paulistas no segundo turno

Em um encontro com prefeitos de São Paulo e vereadores da capital paulista neste domingo, 11, o senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu engajamento dos aliados nas redes sociais para não perder terreno até o segundo turno. O presidenciável disse que o cenário é favorável, mas argumentou que, justamente por isso, não pode “baixar a guarda” na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O evento foi organizado pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como uma forma de mobilizar os palanques ao redor do estado. Os senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) também participaram do encontro.

Em seu discurso, Flávio afirmou que, se for eleito, será um presidente “municipalista”. “Os recursos federais vão chegar na ponta da linha”, prometeu. O senador afirmou que os prefeitos serão recebidos em Brasília com “um tapete verde e amarelo”. O candidato do PL venceu em São Paulo no primeiro turno. Ele recebeu 12,9 milhões de votos contra 9,5 milhões de Lula.

O petista também estava em São Paulo neste domingo. Ele participou de um ato na avenida Paulista, organizado por entidades ligadas a estudantes. O presidente estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do vice Geraldo Alckmin (PSB), do presidente do PT, Edinho Silva, de Fernando Haddad (PT) e Marina Silva (Rede), candidatos a governador e senadora na chapa derrotada em São Paulo, e dos governadores Rafael Fonteles (Piauí), Jerônimo Rodrigues (Bahia) e Elmano de Freitas (Ceará). Lula voltou a repetir o novo lema da campanha, “para o bandido, prisão”, e defendeu a aprovação do projeto que acaba com a escala 6×1 de trabalho, que deve ser votado nesta semana no Senado.