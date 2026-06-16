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Política

O pedido da AGU para Justiça dos EUA arquivar ação de Rumble e Trump Media contra Moraes

AGU argumenta que decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte do Brasil não podem ser questionadas perante tribunais de Estados estrangeiros

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 09h05 | Atualizado em 16 jun 2026, 09h35
Homem careca de meia-idade, com terno escuro, gravata azul-esverdeada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro mostarda, olhando sério para frente. Há um microfone e itens de escritório na mesa à sua frente
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
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O pedido da AGU para Justiça dos EUA arquivar ação de Rumble e Trump Media contra Moraes Priorize VEJA no Google

Atendendo a uma solicitação do presidente do STF, Edson Fachin, a AGU acionou a Justiça dos Estados Unidos e pediu o arquivamento do processo movido pelo grupo Trump Media e pela plataforma Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.

“A medida tem por objetivo promover a defesa dos interesses do Estado Brasileiro e sustenta, sobretudo, que decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte do Brasil não podem ser questionadas perante tribunais de Estados estrangeiros”, diz a nota da AGU sobre a petição protocolada ontem em um tribunal federal da Flórida,

As empresas americanas buscam barrar a aplicação de ordens de restrição e bloqueio emitidas por Moraes no Brasil, argumentando que as medidas configuram censura e violam garantias constitucionais dos Estados Unidos.

No recurso apresentado à justiça norte-americana, a AGU pede o ingresso formal do Estado brasileiro no processo e alega que o país é parte efetivamente interessada no caso, já que a disputa envolve decisões tomadas pela Corte no exercício de suas atribuições constitucionais.

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A petição alega que a análise de atos jurisdicionais brasileiros por tribunais de outro país violaria o princípio da imunidade de jurisdição, previsto no Direito Internacional e reconhecido pela legislação norte-americana.

Pontua que atos praticados por autoridades de um Estado soberano não podem ser julgados por cortes estrangeiras sem o consentimento do país envolvido.

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No documento, a AGU destaca que o Brasil não consentiu e não consentirá com a revisão de decisões do STF por juízes de outros países.

Classifica a iniciativa das empresas norte-americanas como uma tentativa de afrontar a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário brasileiro.

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