O patrimônio que Lula declarou ao TSE para disputar as eleições

Candidato do PT na corrida ao Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou à Justiça Eleitoral ser dono de um patrimônio de 7,4 milhões de reais. Trata-se de um valor menor em relação ao que o petista declarou em 2018, quando seu nome acabou sendo substituído pelo de Fernando Haddad. Naquele ano, Lula dizia ter um patrimônio de 7,9 milhões de reais.

As informações sobre o patrimônio de Lula estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lá, o petista listou todos os seus bens: três terrenos, dois veículos automotores (um avaliado em 85 mil reais), três apartamentos, uma aplicação de 185 mil reais. A lista também contém a categoria “outros bens”, segundo a qual não ha qualquer tipo de detalhe. Nesse item, Lula declarou ter 429,9 mil reais. Ele também informou ser titular de um plano de previdência privada, cujos investimentos chegam a 5,5 milhões de reais.

Será a primeira vez que o ex-presidente entrará em uma disputa eleitoral, depois de ter sido condenado e preso no âmbito da Operação Lava Jato. Nesse período, Lula foi alvo de uma série de condenações que lhe custaram, além da liberdade, perdas financeiras. Grande parte dessas, sentenças, no entanto, foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em abril do ano passado.

Nas eleições de 2018, vencidas por Jair Bolsonaro, Lula foi impedido de concorrer ao Planalto por força da Lei da Ficha Limpa. Há quatro anos, o petista tinha declarado ser proprietário de três apartamentos, três terrenos, dois veículos, além de ser titular de uma aplicação, de uma poupança, ter investimentos em previdência privada, participação em fundos de investimento e ser dono de quotas em uma participação societária.