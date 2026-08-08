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Política

O patrimônio de Tarcísio de Freitas declarado à Justiça Eleitoral

Governador tentará a reeleição com Felicio Ramuth (PSD) como candidato a vice

Por Da Redação 8 ago 2026, 11h26
Homem de meia-idade, cabelos castanhos, vestindo camisa social azul clara, fala ao microfone com expressão séria. Ao fundo, um banner azul escuro com texto branco ilegível e logotipos do governo de São Paulo
Entrega de Unidades Habitacionais do Conjunto "Novo Brasil" no Jardim Itajaí. (Paulo Guereta/Governo do Estado SP/Divulgação)
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O governador e candidato à reeleição em São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) registrou sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sexta-feira 7 com Felicio Ramuth (PSD) como candidato a vice.

Tarcísio declarou ter quase 2,7 milhões de reais em bens, sendo 525,6 mil reais em uma caderneta de poupança, pouco mais de 33 mil reais em aplicação de renda fixa, outra caderneta de poupança com 500 reais e um imóvel em Brasília avaliado em pouco mais de 2,1 milhões de reais.

O valor aumentou em relação a 2022?

Em relação a 2022, ano em que foi eleito governador de São Paulo, o patrimônio do ex-ministro de Jair Bolsonaro cresceu cerca de 400 mil reais, uma vez que ele declarou à época ter 2,3 milhões de reais em bens.

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