O patrimônio de Tarcísio de Freitas declarado à Justiça Eleitoral

O governador e candidato à reeleição em São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) registrou sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sexta-feira 7 com Felicio Ramuth (PSD) como candidato a vice.

Tarcísio declarou ter quase 2,7 milhões de reais em bens, sendo 525,6 mil reais em uma caderneta de poupança, pouco mais de 33 mil reais em aplicação de renda fixa, outra caderneta de poupança com 500 reais e um imóvel em Brasília avaliado em pouco mais de 2,1 milhões de reais.

O valor aumentou em relação a 2022?

Em relação a 2022, ano em que foi eleito governador de São Paulo, o patrimônio do ex-ministro de Jair Bolsonaro cresceu cerca de 400 mil reais, uma vez que ele declarou à época ter 2,3 milhões de reais em bens.