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Política

O pacote de bondades de Alcolumbre para buscar reeleição no Senado

Chefe do Legislativo tem uma série de dispositivos à disposição para viabilizar permanência na principal cadeira do Congresso

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 13h30
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, vestindo terno preto e gravata azul, fala em um ambiente formal com fundo escuro e listras verticais claras. Ele segura uma caneta azul com a mão direita, e um microfone de lapela está preso à sua gravata. Um copo com água está à esquerda.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Saulo Cruz/Agência Senado)
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem uma estratégia definida para facilitar os caminhos de sua eventual recondução ao comando da Casa.

A eleição das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado ocorrerá em fevereiro do ano que vem, no mesmo dia em que os parlamentares eleitos são empossados para a nova legislatura.

O amapaense tem um pacote de bondades à disposição e pretende explorá-lo para viabilizar sua permanência na principal cadeira do Senado por mais dois anos.

A adesão de alguns partidos de centro e do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva a suas pretensões de ser reconduzido ao comando da Casa animou Alcolumbre, que já vem trabalhando com suas armas para ficar no cargo.

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Além da ofensiva sobre legendas de centro, Alcolumbre acena para uma composição com Tereza Cristina, que flerta com candidatura avulsa apesar de seu partido, o PP, já ter sinalizado aliança com o amapaense.

A ideia é esvaziar a candidatura de Tereza, que representaria uma terceira via, para poder se concentrar em uma ofensiva por um isolamento do PL, que apresentou o nome do senador Rogério Marinho para a disputa.

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Com o apoio de Lula, Alcolumbre tem a máquina e o controle das emendas, o que também o ajuda na busca por apoio de seus pares.

O alinhamento com Lula, porém, pode ser uma pedra no sapato, porque, ainda que isso empedre seu poder de barganha, a Casa terá composição majoritariamente conservadora a partir do ano que vem.

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Além disso, ele tem negociado inclusive o espaço dos gabinetes dos novos senadores eleitos para tentar aproximá-los de sua postulação. Aqueles que demonstrem disposição em se alinhar à sua candidatura ficariam em gabinetes mais bem localizados.

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