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Política

O pacotão de Tarcísio para agradar o agro às vésperas da campanha à reeleição

De olho no interior paulista, governo estadual aproveita feira do setor para anunciar títulos de terra, crédito facilitado e ações de segurança no campo

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 14h30 | Atualizado em 24 jun 2026, 15h07
Grupo de homens sorridentes em evento, um deles, de cabelos brancos, segura um certificado marrom. O fundo é vermelho com desenhos abstratos
Governo de SP anuncia pacote de medidas para o agronegócio  (divulgação/Divulgação)
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O pacotão de Tarcísio para agradar o agro às vésperas da campanha à reeleição Priorize VEJA no Google

O Governo de São Paulo anunciou uma série de medidas para estimular a produção no campo. A divulgação ocorreu nesta terça-feira (23), durante a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à abertura da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, Feicorte, em Presidente Prudente, a 160 km da capital paulista.

Entre as iniciativas, destaca-se a emissão de 20 novos títulos de regularização fundiária, desde o início da gestão, o estado atingiu a marca de 6,3 mil títulos rurais emitidos. O “pacotão” voltado ao agro também contempla a segurança alimentar por meio da ampliação do programa estadual “Cozinhalimento”, com a inauguração de novas cozinhas industriais em Presidente Prudente, Presidente Epitácio e Murutinga do Sul, no noroeste paulista.

Outros investimentos compõem o conjunto de entregas realizadas nesta terça-feira ao setor produtivo, entre eles o fomento a tecnologias de combate a incêndios e acordos para estimular a produção de energia limpa em assentamentos de terra.

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Para Tarcísio, as medidas garantem segurança jurídica, o que favorece o desenvolvimento econômico do campo, que também ganhará mais acesso a linhas de financiamento: “Estamos fortalecendo o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, que oferece crédito para financiar iniciativas como irrigação, mecanização e apoio a quem mais precisa, além de taxas que podem chegar a 20% abaixo das menores encontradas no mercado”, explicou.

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A Feicorte chega em 2026 à sua 22ª edição. O evento foi escolhido como palco para os anúncios pela sua importância econômica, sendo considerado o maior do setor no mundo. O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Geraldo Melo Filho, descreve a feira como “um espaço para discutir o futuro da pecuária, mas também para transformar esse futuro em ações concretas”. Além de debater temas vinculados à atividade, os visitantes encontram no local ferramentas tecnológicas que promovem mais sustentabilidade no segmento, que representa quase 20% do PIB do estado.

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