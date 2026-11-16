O otimismo de ministro de Lula com números do turismo no Brasil

Ainda que o cenário internacional entregue muitas adversidades, como guerras e a alta no preço do querosene de aviação, o Brasil manteve o pé no acelerador no turismo.

O desembarque de estrangeiros pelos aeroportos do país cresceu 8,7% entre janeiro e outubro, somando quase 5,4 milhões de passageiros, de acordo com dados do Ministério do Turismo. Hoje, o modal aéreo responde por 71% de todas as entradas internacionais.

“A estimativa é de que essa alta prevaleça até o final do ano, com mais de 6,6 milhões de turistas internacionais chegando pelos nossos aeroportos em 2026”, afirmou o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.