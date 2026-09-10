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Política

O otimismo da campanha de Lula com operação da PF contra Mario Frias

Equipe do presidente vê brecha para ampliar ofensiva para que caso Dark Horse volte aos holofotes

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 12h30
CONFORMADO - Mario Frias: preterido, ele diz que a “direita está se definindo, não se dividindo”
O deputado Mario Frias foi alvo de operação da PF nesta quinta-feira (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A operação da PF contra o bolsonarista Mario Frias animou a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trabalhará para que o escândalo Dark Horse volte a estar sob os holofotes.

Mais cedo, o deputado foi um dos alvos da operação Make Up, consequência da ação que investiga o suposto uso irregular de emendas parlamentares e de recursos públicos que teriam sido destinados a entidades e empresas ligadas à produtora do filme Dark Horse. Frias atua como roteirista e produtor-executivo da produção, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com o novo fato político, a expectativa é que aliados de Lula reforcem a necessidade de avanço nas investigações em torno do Banco Master e do financiamento da cinebiografia de Bolsonaro.

Reside aí a esperança de um estancamento do desempenho de Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro e principal adversário de Lula nas urnas, nas pesquisas de intenção de voto. Nas últimas semanas, ele avançou e chegou a aparecer empatado com o presidente em alguns levantamentos.

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A leitura é que os casos de Lulinha e Marcola, filho e ex-assessor de Lula, e a crise no STF foram fatos políticos que contribuíram para que a diferença entre o presidente e postulante do PL ao Palácio do Planalto praticamente deixasse de existir.

A ordem agora é explorar ao máximo as fragilidades de Flávio para que o petista volte à dianteira nas pesquisas.

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