O otimismo da campanha de Lula com operação da PF contra Mario Frias

A operação da PF contra o bolsonarista Mario Frias animou a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trabalhará para que o escândalo Dark Horse volte a estar sob os holofotes.

Mais cedo, o deputado foi um dos alvos da operação Make Up, consequência da ação que investiga o suposto uso irregular de emendas parlamentares e de recursos públicos que teriam sido destinados a entidades e empresas ligadas à produtora do filme Dark Horse. Frias atua como roteirista e produtor-executivo da produção, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com o novo fato político, a expectativa é que aliados de Lula reforcem a necessidade de avanço nas investigações em torno do Banco Master e do financiamento da cinebiografia de Bolsonaro.

Reside aí a esperança de um estancamento do desempenho de Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro e principal adversário de Lula nas urnas, nas pesquisas de intenção de voto. Nas últimas semanas, ele avançou e chegou a aparecer empatado com o presidente em alguns levantamentos.

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A leitura é que os casos de Lulinha e Marcola, filho e ex-assessor de Lula, e a crise no STF foram fatos políticos que contribuíram para que a diferença entre o presidente e postulante do PL ao Palácio do Planalto praticamente deixasse de existir.

A ordem agora é explorar ao máximo as fragilidades de Flávio para que o petista volte à dianteira nas pesquisas.