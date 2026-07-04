O objetivo de Kassab ao insistir em chapa puro-sangue do PSD ao Planalto
Internamente, há a leitura de que, nas atuais condições, a dobradinha Caiado-Kassab tenha poucas chances de ter êxito nas urnas
Interlocutores do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, avaliam que a decisão dele ao apostar em uma chapa puro-sangue para a corrida presidencial tem como principal objetivo eleger superbancadas na Câmara e no Senado.
O tempo de exposição na tela ajudaria a emplacar o número da legenda entre os votantes.
Na quarta-feira, o pré-candidato do PSD ao comando do Palácio do Planalto, Ronaldo Caiado, anunciou Kassab como companheiro de chapa.
Isso foi reflexo do mau desempenho do ex-governador de Goiás nas pesquisas, o que atrapalhou nas negociações para compor com outros partidos.
Internamente, há a leitura de que, nas atuais condições, a dobradinha Caiado-Kassab tenha poucas chances de ter êxito nas urnas.
Alguns mais esperançosos acreditam que uma eventual escalada das crises que vem afetando Flávio Bolsonaro pode jogar o eleitor no colo da dupla do PSD às vésperas da disputa.