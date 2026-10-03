O número que pode mudar eleição para o Senado em São Paulo, segundo o Datafolha

A pesquisa Datafolha para o Senado em São Paulo divulgada neste sábado, 3, um dia antes do primeiro turno da eleição, traz um dado que pode ser decisivo para o resultado.

Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado não recebe uma lista com os nomes dos candidatos e deve falar os nomes que lembrar, 47% disseram ainda não saber em quem votarão. O número indica que a apuração pode trazer surpresas neste domingo, 4.

Na pesquisa estimulada, em que o eleitor recebe a lista com os candidatos, o resultado é semelhante à da pesquisa feita pela Quaest, com um empate técnico quádruplo na liderança entre Guilherme Derrite (PP), André do Prado (PL), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede).

Veja os números da pesquisa Datafolha para o Senado em São Paulo:

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Espontânea

Guilherme Derrite (PP): 10% (eram 9% em 1º de outubro)

Simone Tebet (PSB): 9% (eram 8%)

Marina Silva (Rede): 9% (eram 8%)

André do Prado (PL): 7% (eram 5%)

Salles (Novo)*: 0% (era 0%)

PT/candidato do PT: 0% (era 0%)

Outras respostas: 9% (eram 9%)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)

Indecisos: 47% (eram 53%)

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Estimulada (votos válidos)

Guilherme Derrite (PP): 22%

André do Prado (PL): 22%

Marina Silva (Rede): 21%

Simone Tebet (PSB): 20%

Geraldo Rufino (Podemos): 3%

Salles (Novo)*: 2%

Soninha Francine (Cidadania): 2%

Guto Schiavetto (Missão): 2%

Marcio Alves (UP): 2%

Maíra de Souza (UP): 2%

Dra Eliana Ferreira (PSTU): 2%

Guto Schiavetto (Missão):

William Teixeira (Agir): 1%

Weller Gonçalves (PSTU): 0%

Ednelson Cesaretti (PCO): 0%

Petter Maahs (PCB): 0%

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*Ricardo Salles anunciou sua desistência no início desta semana e, por isso, votos nele serão considerados nulos.

Sobre a pesquisa

Contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 2.520 eleitores de São Paulo entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-09337/2026.