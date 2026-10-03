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Política

O número que pode mudar eleição para o Senado em São Paulo, segundo o Datafolha

Pesquisa espontânea mostra que 47% dos paulistas ainda não sabem em quem vão votar

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 19h14 | Atualizado em 3 out 2026, 19h20
Quatro candidatos políticos sorrindo para a câmera, da esquerda para a direita: Marina Silva com óculos e colar vermelho, Simone Tebet com blazer azul e blusa branca, André do Prado com barba e terno escuro, e Guilherme Derrite com terno escuro e camisa branca
Marina Silva, Simone Tebet, André do Prado e Guilherme Derrite: candidatos ao Senado em São Paulo (Alexson Oliveira/Vibra Digital/Divulgação)
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O número que pode mudar eleição para o Senado em São Paulo, segundo o Datafolha Priorize VEJA no Google

A pesquisa Datafolha para o Senado em São Paulo divulgada neste sábado, 3, um dia antes do primeiro turno da eleição, traz um dado que pode ser decisivo para o resultado.

Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado não recebe uma lista com os nomes dos candidatos e deve falar os nomes que lembrar, 47% disseram ainda não saber em quem votarão. O número indica que a apuração pode trazer surpresas neste domingo, 4.

Na pesquisa estimulada, em que o eleitor recebe a lista com os candidatos, o resultado é semelhante à da pesquisa feita pela Quaest, com um empate técnico quádruplo na liderança entre Guilherme Derrite (PP), André do Prado (PL), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede).

Veja os números da pesquisa Datafolha para o Senado em São Paulo:

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Espontânea

  • Guilherme Derrite (PP): 10% (eram 9% em 1º de outubro)
  • Simone Tebet (PSB): 9% (eram 8%)
  • Marina Silva (Rede): 9% (eram 8%)
  • André do Prado (PL): 7% (eram 5%)
  • Salles (Novo)*: 0% (era 0%)
  • PT/candidato do PT: 0% (era 0%)
  • Outras respostas: 9% (eram 9%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)
  • Indecisos: 47% (eram 53%)
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Estimulada (votos válidos)

  • Guilherme Derrite (PP): 22%
  • André do Prado (PL): 22%
  • Marina Silva (Rede): 21%
  • Simone Tebet (PSB): 20%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 3%
  • Salles (Novo)*: 2%
  • Soninha Francine (Cidadania): 2%
  • Guto Schiavetto (Missão): 2%
  • Marcio Alves (UP): 2%
  • Maíra de Souza (UP): 2%
  • Dra Eliana Ferreira (PSTU): 2%
  • Guto Schiavetto (Missão):
  • William Teixeira (Agir): 1%
  • Weller Gonçalves (PSTU): 0%
  • Ednelson Cesaretti (PCO): 0%
  • Petter Maahs (PCB): 0%
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*Ricardo Salles anunciou sua desistência no início desta semana e, por isso, votos nele serão considerados nulos.

Sobre a pesquisa

Contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 2.520 eleitores de São Paulo entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-09337/2026.

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