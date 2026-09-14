O número que pode decidir a eleição entre Lula e Flávio, segundo CEO do instituto de pesquisas Nexus

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A eleição presidencial pode ser decidida pela mobilização dos eleitores no segundo turno, e não apenas por novos votos, segundo Marcelo Tokarski, CEO da Nexus. Ele aponta a abstenção como o fiel da balança em uma disputa imprevisível entre Lula e Flávio Bolsonaro, que segue polarizada e com o desafio de levar sua base às urnas.

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A eleição presidencial pode ser decidida não apenas pela capacidade de Lula e Flávio Bolsonaro de conquistar novos votos, mas por quem conseguir levar seus próprios eleitores às urnas no segundo turno. A avaliação é de Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, que, programa no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, apontou a abstenção como um possível fiel da balança em uma disputa que considera “bastante imprevisível”. “É talvez o definidor dessa balança tão apertada”, afirmou (este texto é um resumo do vídeo acima).

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda, 14, mostra Lula com 42% das intenções de voto no primeiro turno, contra 37% de Flávio. Em uma eventual disputa direta, a distância praticamente desaparece: Lula registra 47% e Flávio, 46%, configurando empate técnico. Foram entrevistados 2.003 eleitores entre 11 e 13 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais e índice de confiança de 95%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Por que Lula e Flávio voltaram a crescer?

Tokarski identifica um reforço da polarização à medida que a eleição se aproxima. Segundo ele, os dois candidatos recuperaram parte dos eleitores que haviam considerado alternativas, especialmente Augusto Cury, que chegou a registrar 11% duas semanas antes.

“Quase metade dessas pessoas que tentavam Cury por duas semanas acabaram desistindo disso e, em sua maioria, migraram novamente para Lula e para Flávio Bolsonaro”, afirmou.

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O movimento também aparece no conjunto das candidaturas alternativas. De acordo com Tokarski, os nomes da chamada terceira via somavam 21% ou 22% duas semanas antes e passaram para 15%. Para ele, o acirramento do noticiário e das próprias campanhas pode estar contribuindo para essa reconcentração dos votos.

A crise política está mudando o voto?

Apesar da sucessão de episódios que domina o noticiário, Tokarski disse que, até o momento, não identifica uma debandada significativa de eleitores de Lula ou Flávio. Para ele, o excesso de acontecimentos pode produzir justamente o efeito contrário. “Quando o ruído é muito grande, muitas vezes o eleitor acaba abaixando o volume de tanta confusão e ele acaba não mudando muito a sua opinião de voto”, afirmou.

O CEO da Nexus ressaltou que pesquisas quantitativas não permitem determinar com precisão a causa de cada mudança de voto. O que os números mostram, segundo ele, é que os episódios discutidos durante a campanha ainda não provocaram um movimento forte contra nenhum dos dois líderes. “Aparentemente, isso não tem gerado um sentimento de revolta a ponto dos eleitores abandonarem um ou outro, ou até os dois candidatos”, disse.

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Para onde vão os votos da terceira via?

Esse é outro elemento que torna o segundo turno menos previsível. Questionado pelo cientista político Elias Tavares, Tokarski rejeitou a ideia de que todos os eleitores de candidatos identificados com a direita migrariam automaticamente para Flávio. “Se fosse isso, Lula não cresceria do primeiro para o segundo turno e perderia a eleição. Não é o que acontece na maioria das pesquisas”, afirmou.

Nos números da Nexus apresentados por Tokarski, Lula ganha cinco pontos na passagem entre os dois turnos, enquanto Flávio acrescenta oito. O pesquisador citou diferenças internas nos eleitorados das candidaturas alternativas para explicar a transferência cruzada. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, por exemplo, mencionou mulheres com maior rejeição ao bolsonarismo que poderiam optar por Lula. Também citou eleitores de Romeu Zema de baixa renda e do Norte de Minas que poderiam fazer o mesmo. A migração, portanto, não ocorreria de maneira automática seguindo apenas a posição política atribuída aos candidatos eliminados.

Por que a abstenção pode ser decisiva para Lula?

É nesse ponto que Tokarski identifica um risco particular para o presidente. Segundo ele, candidatos que lideram pesquisas tendem a ter maior presença entre eleitores de baixa renda e baixa escolaridade — segmentos que, de acordo com sua análise, comparecem menos às urnas. “Esse é um ponto de atenção para a campanha do Lula. Ele tem uma vantagem apertada e pode ser surpreendido por uma abstenção maior do que a abstenção entre os eleitores do Flávio”, afirmou.

A preocupação aumenta diante da possibilidade de vários estados encerrarem suas disputas para governador já no primeiro turno. Tokarski calculou que, dependendo dos resultados estaduais, uma parcela superior à metade do eleitorado brasileiro poderia chegar ao segundo turno tendo apenas a eleição presidencial para decidir.

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Nesse cenário, segundo ele, as campanhas terão uma missão adicional: “Não só convencer o eleitor do voto, mas convencer o eleitor a sair de casa para votar, a mobilizar esse eleitor”.

Estados sem segundo turno necessariamente aumentam a abstenção?

Tokarski fez uma ressalva importante: não é possível concluir automaticamente que o fim das disputas estaduais no primeiro turno fará crescer a ausência de eleitores na rodada seguinte.

Ele citou o comportamento eleitoral de 2022 para argumentar que, em parte dos estados que já haviam definido seus governadores, a abstenção caiu no segundo turno. Para o pesquisador, isso demonstra que as campanhas presidenciais ainda têm capacidade de mobilizar eleitores mesmo sem uma disputa estadual simultânea.

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Por isso, a variável fundamental será a eficiência das máquinas eleitorais de Lula e Flávio na reta final. “Eu acho que esse vai ser o ponto central daqui a três semanas e principalmente no segundo turno: a capacidade de mobilização de cada um dos candidatos líderes”, afirmou.

Com Lula em 47% e Flávio em 46% na simulação apresentada, Tokarski considera que uma diferença mínima de comparecimento pode ganhar peso decisivo. “É talvez o definidor dessa balança tão apertada, um empate quase numérico entre os dois candidatos, justamente quem conseguir ter uma presença maior do seu eleitor na urna”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.