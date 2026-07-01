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Política

O número que chama atenção sobre Renan Santos em reduto de Caiado

Levantamento da AtlasIntel mostra desempenho do pré-candidato na região Centro-Oeste

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 18h13 | Atualizado em 1 jul 2026, 21h49
Três homens em close-up: um de óculos e terno azul com gravata listrada, segurando um microfone; outro de cabelo branco e terno azul claro, sorrindo e segurando um microfone; e um terceiro de barba, camisa listrada clara, braços cruzados
Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos (///Divulgação)
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O pré-candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, apareceu à frente do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado no centro-oeste, reduto político do goiano, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira. No recorte regional, Renan registra 13,3% das intenções de voto, enquanto Caiado soma 6%.

O desempenho chama atenção por ocorrer justamente na região onde o ex-governador construiu sua principal base eleitoral e é considerado uma das principais alternativas da direita. A diferença é vista por aliados de Renan como um sinal de crescimento da pré-campanha em um eleitorado historicamente alinhado ao goiano.

Para Renan, o resultado indica que sua candidatura começa a ganhar espaço fora dos grandes centros. “Quando um pré-candidato consegue ter o dobro das intenções de voto de um governador dentro do próprio reduto dele, isso mostra que existe uma mudança real em curso. O eleitor está buscando uma alternativa com coragem, clareza e capacidade de enfrentar o sistema”, afirmou.

A pré-campanha do fundador do MBL avalia que o levantamento reforça a estratégia de ampliar sua presença em regiões consideradas decisivas para a disputa presidencial e sustenta o discurso de que a candidatura tem potencial para avançar entre eleitores que buscam uma alternativa no campo da direita.

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