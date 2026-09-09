🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Política

O número na nova pesquisa que mostra como Flávio Bolsonaro herdou ‘praticamente todos os votos do pai’

Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia, vê equilíbrio com Lula no primeiro turno, na espontânea e na rejeição: “É um país de fato dividido”

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 13h18
Continua após publicidade
O número na nova pesquisa que mostra como Flávio Bolsonaro herdou ‘praticamente todos os votos do pai’ Priorizar nos meus resultados Google

Flávio Bolsonaro praticamente completou a transferência para sua candidatura dos votos de eleitores que ainda manifestavam preferência por Jair Bolsonaro, segundo a análise de Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, ela destacou esse movimento como um dos principais dados da nova rodada da pesquisa Meio/Ideia, que mostra Lula e Flávio tecnicamente empatados tanto no primeiro quanto em um eventual segundo turno (este texto é um resumo do vídeo acima).

No cenário estimulado de primeiro turno apresentado no programa, Lula aparece com 38,4% das intenções de voto, ante 37,3% de Flávio. Augusto Cury registra 6,6%, enquanto Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem com 4% cada. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre 4 e 7 de setembro e tem margem de erro estimada em 2,5 pontos percentuais.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Flávio conseguiu absorver os votos de Jair Bolsonaro?

É na resposta espontânea — quando os nomes não são apresentados previamente aos entrevistados — que Schulman identifica um movimento especialmente importante para a candidatura de Flávio. Segundo ela, “o candidato herdou praticamente agora a totalidade dos votos do pai”.

Siga

A CEO destacou que havia anteriormente eleitores que ainda declaravam intenção de votar em Jair, apesar de sua inelegibilidade. Esse grupo, de acordo com a leitura de Schulman sobre a nova pesquisa, passou a citar Flávio. “Então não tem mais aquele eleitor que ainda queria votar em Jair. Apesar de Jair estar inelegível, esse eleitor passou todo para o Flávio”, afirmou.

Continua após a publicidade

Por que os outros candidatos têm dificuldade para romper a polarização?

Para Schulman, a força dos dois primeiros colocados também está relacionada ao grau de conhecimento dos nomes que lideram a disputa. “Caminhamos aí para uma disputa entre Lula e Bolsonaro, que são nomes muito conhecidos do eleitor”, disse.

Na avaliação da CEO do Instituto Ideia, os eleitores estão se distribuindo entre os dois principais candidatos “sem examinar as outras opções”. A duração da campanha, segundo ela, dificulta uma mudança mais profunda nessa dinâmica. “A gente tem uma campanha muito curta para que essa dinâmica possa ocorrer”, afirmou.

A observação ocorre em um cenário no qual Cury, apesar de ter alcançado patamares maiores em levantamentos de outros institutos mencionados por Laísa, aparece com 6,6% na pesquisa apresentada no programa. Os demais nomes ficam ainda mais distantes dos dois líderes.

Continua após a publicidade

O empate vai além das intenções de voto?

Schulman chamou atenção para o fato de que o equilíbrio entre Lula e Flávio aparece em diferentes indicadores da pesquisa, e não apenas no cenário estimulado de primeiro turno.

“A gente vê ali um equilíbrio entre os dois candidatos, inclusive na espontânea”, afirmou. Segundo ela, a proximidade também aparece na rejeição.

O cenário de segundo turno reforça esse quadro. Lula e Flávio registram 46% cada, enquanto 3,5% indicam voto branco ou nulo e 4,5% não souberam responder. “Tem um equilíbrio neles no primeiro turno, na espontânea e na rejeição”, resumiu Schulman.

Continua após a publicidade

A eleição está cristalizada entre Lula e Flávio?

A análise da CEO aponta para uma disputa fortemente concentrada nos dois candidatos, mas ela também mencionou fatores capazes de movimentar o eleitorado durante a campanha.

Schulman observou que o período eleitoral ocorre sem debates e apontou os acontecimentos envolvendo o STF e as discussões sobre corrupção como fatos novos que também dividem os eleitores.

O retrato central da pesquisa, para ela, é o de um eleitorado que já se distribui de maneira muito equilibrada entre Lula e Flávio. A transferência dos votos antes associados diretamente a Jair Bolsonaro ajuda a explicar por que o senador chegou a esse patamar. “É um país de fato dividido”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Meio/Ideia
Pesquisas Eleitorais
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).