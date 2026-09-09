O número na nova pesquisa que mostra como Flávio Bolsonaro herdou ‘praticamente todos os votos do pai’

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A nova pesquisa Meio/Ideia revela um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, que consolidou os votos anteriormente direcionados a Jair Bolsonaro. Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia, destaca essa transferência total de votos e a forte polarização, que dificulta a ascensão de outros candidatos. A disputa se mostra equilibrada em diversos indicadores.

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Flávio Bolsonaro praticamente completou a transferência para sua candidatura dos votos de eleitores que ainda manifestavam preferência por Jair Bolsonaro, segundo a análise de Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, ela destacou esse movimento como um dos principais dados da nova rodada da pesquisa Meio/Ideia, que mostra Lula e Flávio tecnicamente empatados tanto no primeiro quanto em um eventual segundo turno (este texto é um resumo do vídeo acima).

No cenário estimulado de primeiro turno apresentado no programa, Lula aparece com 38,4% das intenções de voto, ante 37,3% de Flávio. Augusto Cury registra 6,6%, enquanto Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem com 4% cada. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre 4 e 7 de setembro e tem margem de erro estimada em 2,5 pontos percentuais.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Flávio conseguiu absorver os votos de Jair Bolsonaro?

É na resposta espontânea — quando os nomes não são apresentados previamente aos entrevistados — que Schulman identifica um movimento especialmente importante para a candidatura de Flávio. Segundo ela, “o candidato herdou praticamente agora a totalidade dos votos do pai”.

A CEO destacou que havia anteriormente eleitores que ainda declaravam intenção de votar em Jair, apesar de sua inelegibilidade. Esse grupo, de acordo com a leitura de Schulman sobre a nova pesquisa, passou a citar Flávio. “Então não tem mais aquele eleitor que ainda queria votar em Jair. Apesar de Jair estar inelegível, esse eleitor passou todo para o Flávio”, afirmou.

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Por que os outros candidatos têm dificuldade para romper a polarização?

Para Schulman, a força dos dois primeiros colocados também está relacionada ao grau de conhecimento dos nomes que lideram a disputa. “Caminhamos aí para uma disputa entre Lula e Bolsonaro, que são nomes muito conhecidos do eleitor”, disse.

Na avaliação da CEO do Instituto Ideia, os eleitores estão se distribuindo entre os dois principais candidatos “sem examinar as outras opções”. A duração da campanha, segundo ela, dificulta uma mudança mais profunda nessa dinâmica. “A gente tem uma campanha muito curta para que essa dinâmica possa ocorrer”, afirmou.

A observação ocorre em um cenário no qual Cury, apesar de ter alcançado patamares maiores em levantamentos de outros institutos mencionados por Laísa, aparece com 6,6% na pesquisa apresentada no programa. Os demais nomes ficam ainda mais distantes dos dois líderes.

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O empate vai além das intenções de voto?

Schulman chamou atenção para o fato de que o equilíbrio entre Lula e Flávio aparece em diferentes indicadores da pesquisa, e não apenas no cenário estimulado de primeiro turno.

“A gente vê ali um equilíbrio entre os dois candidatos, inclusive na espontânea”, afirmou. Segundo ela, a proximidade também aparece na rejeição.

O cenário de segundo turno reforça esse quadro. Lula e Flávio registram 46% cada, enquanto 3,5% indicam voto branco ou nulo e 4,5% não souberam responder. “Tem um equilíbrio neles no primeiro turno, na espontânea e na rejeição”, resumiu Schulman.

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A eleição está cristalizada entre Lula e Flávio?

A análise da CEO aponta para uma disputa fortemente concentrada nos dois candidatos, mas ela também mencionou fatores capazes de movimentar o eleitorado durante a campanha.

Schulman observou que o período eleitoral ocorre sem debates e apontou os acontecimentos envolvendo o STF e as discussões sobre corrupção como fatos novos que também dividem os eleitores.

O retrato central da pesquisa, para ela, é o de um eleitorado que já se distribui de maneira muito equilibrada entre Lula e Flávio. A transferência dos votos antes associados diretamente a Jair Bolsonaro ajuda a explicar por que o senador chegou a esse patamar. “É um país de fato dividido”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.