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Política

O ‘número mágico’ que os bolsonaristas estimam que daria vitória contra Lula

Apesar dos percalços enfrentados na pré-campanha, entorno do senador acha que se ele chegar ao segundo turno com pouca desvantagem, pode levar a eleição

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 14h35
Homem de camisa amarela e jeans, com microfone na mão direita e punho esquerdo cerrado, discursa em palco iluminado. Ao fundo, telão exibe o rosto sorridente de outro homem. Uma multidão assiste, muitos filmando com celulares.
O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Vittor Sales/Divulgação pré-campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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Os apoiadores do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), apesar de crises variadas na pré-campanha, acreditam que o pré-candidato ainda tem boas chances de derrotar Luiz Inácio Lula da Silva e tomar dele o cargo de presidente da República em outubro deste ano.

Para isso, estimam um “número mágico” para que Flávio chegue ao segundo turno em condições de derrotar o petista: uma desvantagem de no máximo quatro ou cinco pontos, entendem, pode ser revertida no confronto direto entre ambos. Além de atrair o voto antipetista e da população que rejeita o atual governo (metade do eleitorado), ele também teria o apoio dos outros nomes e partidos da centro-direita e direta.

No último Datafolha, de junho, Flávio estaria hoje quatro pontos atrás de Lula no segundo turno (43% contra 47% do petista), o que configura, inclusive, empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No primeiro turno, a desvantagem é de dez pontos percentuais para o senador do PL, que tem 31% das intenções de voto contra 41% do presidente.

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Os cenários são parecidos na pesquisa Atlas Bloomberg, também de junho, onde a diferença é de dez pontos percentuais no primeiro turno (46,3% para o petista e 36,6% para Flávio) e de pouco mais de seis pontos no segundo (48,8% a 42,3%) — a margem de erro é de um ponto percentual.

Pedras no caminho

A confiança do bolsonarismo vem também do fato de o senador, apesar dos percalços, não ter se desidratado profundamente na corrida eleitoral e ainda ser, com folga, o principal adversário de Lula.

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Desde o início do ano, Flávio teve que superar o desgaste com a revelação de um áudio no qual pedia dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Master; a crise com as críticas feitas pela ex-primeira-dama e madrasta Michelle Bolsonaro; as ressalvas ao seu papel no episódio das tarifas que os EUA ameaçam impor ao Brasil; e as operações policiais variadas da Polícia Federal que abateram boa parte de seus aliados no Rio de Janeiro.

 

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Eleições 2026
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