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A 34ª Marcha para Jesus em SP reuniu cerca de 33,8 mil pessoas, com estimativa detalhada por drones e IA. O evento contou com shows gospel, momentos de fé e a marcante presença de autoridades políticas, incluindo Flávio Bolsonaro, que discursou sobre “guerra espiritual”. Entenda a dimensão e o impacto político.

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A 34ª edição da Marcha para Jesus reuniu aproximadamente 33,8 mil participantes na manhã desta quinta-feira, 4, em São Paulo, segundo estimativa divulgada pelo Monitor do Debate Político do Cebrap/USP, em parceria com a ONG More in Common.

De acordo com o levantamento, o pico de público foi registrado às 10h20, durante a concentração dos fiéis na região da Estação da Luz e no início do deslocamento em direção à Zona Norte da capital. Considerando a margem de erro de 12% adotada pelo estudo, o número de participantes pode variar entre 29,8 mil e 37,8 mil pessoas.

A caminhada teve início por volta das 10h e percorreu cerca de 3,5 quilômetros até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), nas proximidades do Campo de Marte. O trajeto contou com oito trios elétricos e reuniu milhares de evangélicos em um dos principais eventos religiosos do calendário paulista.

Ao longo do dia, a programação incluiu apresentações de artistas da música gospel, momentos de oração e discursos de lideranças religiosas. Entre as atrações anunciadas estavam Gabriela Rocha, Aline Barros e o grupo Renascer Praise.

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A medição divulgada pelos organizadores do levantamento considera apenas o público presente durante a concentração e o deslocamento da marcha. Por questões de segurança relacionadas à área próxima ao Campo de Marte, não houve monitoramento aéreo da multidão reunida no local dos shows e das cerimônias finais.

Como foi feita a contagem?

A estimativa utiliza uma metodologia baseada em fotografias aéreas obtidas por drones e analisadas por softwares de inteligência artificial desenvolvidos por pesquisadores da Universidade de São Paulo.

As imagens são captadas verticalmente, cobrindo toda a extensão da manifestação, e posteriormente reunidas em um mosaico digital. O sistema identifica individualmente cada pessoa presente nas fotografias, permitindo uma contagem direta dos participantes, em vez de projeções baseadas apenas em densidade populacional.

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Segundo os responsáveis pelo levantamento, novas medições são realizadas ao longo do evento para identificar o momento de maior concentração de público. As imagens utilizadas permanecem disponíveis para auditoria e verificação independente.

Presença de autoridades

A Marcha para Jesus também serviu de palco para a presença de diversas autoridades e lideranças políticas. Participaram do evento o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, o senador Flávio Bolsonaro, o advogado-geral da União, Jorge Messias, representante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça.

Durante o encontro entre religiosos e fiéis, Flávio afirmou que “o mundo e o Brasil passam por uma guerra espiritual”. É a primeira vez que o presidenciável participa do evento idealizado pela Igreja Renascer em Cristo. Trata-se também do primeiro evento nas ruas entre o parlamentar e o governador de São Paulo após o caso Dark Horse.

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“Grande emoção de estar aqui, participando dessa marcha, reenergizando. Eu acredito que o mundo e o Brasil estão passando por uma guerra espiritual. Nada melhor do que estar aqui recarregando as baterias e orando pela população brasileira”, disse ele na transmissão oficial do evento.

Criada em São Paulo na década de 1990, a Marcha para Jesus tornou-se um dos maiores eventos evangélicos do país e, ao longo dos anos, consolidou-se também como espaço de mobilização política e demonstração de força do eleitorado cristão.