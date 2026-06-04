O número do público da Marcha para Jesus em São Paulo, segundo estimativa da USP
Estudo baseado em imagens aéreas e inteligência artificial contabilizou pico de público durante concentração e deslocamento do evento na capital paulista
A 34ª edição da Marcha para Jesus reuniu aproximadamente 33,8 mil participantes na manhã desta quinta-feira, 4, em São Paulo, segundo estimativa divulgada pelo Monitor do Debate Político do Cebrap/USP, em parceria com a ONG More in Common.
De acordo com o levantamento, o pico de público foi registrado às 10h20, durante a concentração dos fiéis na região da Estação da Luz e no início do deslocamento em direção à Zona Norte da capital. Considerando a margem de erro de 12% adotada pelo estudo, o número de participantes pode variar entre 29,8 mil e 37,8 mil pessoas.
A caminhada teve início por volta das 10h e percorreu cerca de 3,5 quilômetros até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), nas proximidades do Campo de Marte. O trajeto contou com oito trios elétricos e reuniu milhares de evangélicos em um dos principais eventos religiosos do calendário paulista.
Ao longo do dia, a programação incluiu apresentações de artistas da música gospel, momentos de oração e discursos de lideranças religiosas. Entre as atrações anunciadas estavam Gabriela Rocha, Aline Barros e o grupo Renascer Praise.
A medição divulgada pelos organizadores do levantamento considera apenas o público presente durante a concentração e o deslocamento da marcha. Por questões de segurança relacionadas à área próxima ao Campo de Marte, não houve monitoramento aéreo da multidão reunida no local dos shows e das cerimônias finais.
Como foi feita a contagem?
A estimativa utiliza uma metodologia baseada em fotografias aéreas obtidas por drones e analisadas por softwares de inteligência artificial desenvolvidos por pesquisadores da Universidade de São Paulo.
As imagens são captadas verticalmente, cobrindo toda a extensão da manifestação, e posteriormente reunidas em um mosaico digital. O sistema identifica individualmente cada pessoa presente nas fotografias, permitindo uma contagem direta dos participantes, em vez de projeções baseadas apenas em densidade populacional.
Segundo os responsáveis pelo levantamento, novas medições são realizadas ao longo do evento para identificar o momento de maior concentração de público. As imagens utilizadas permanecem disponíveis para auditoria e verificação independente.
Presença de autoridades
A Marcha para Jesus também serviu de palco para a presença de diversas autoridades e lideranças políticas. Participaram do evento o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, o senador Flávio Bolsonaro, o advogado-geral da União, Jorge Messias, representante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça.
Durante o encontro entre religiosos e fiéis, Flávio afirmou que “o mundo e o Brasil passam por uma guerra espiritual”. É a primeira vez que o presidenciável participa do evento idealizado pela Igreja Renascer em Cristo. Trata-se também do primeiro evento nas ruas entre o parlamentar e o governador de São Paulo após o caso Dark Horse.
“Grande emoção de estar aqui, participando dessa marcha, reenergizando. Eu acredito que o mundo e o Brasil estão passando por uma guerra espiritual. Nada melhor do que estar aqui recarregando as baterias e orando pela população brasileira”, disse ele na transmissão oficial do evento.
Criada em São Paulo na década de 1990, a Marcha para Jesus tornou-se um dos maiores eventos evangélicos do país e, ao longo dos anos, consolidou-se também como espaço de mobilização política e demonstração de força do eleitorado cristão.