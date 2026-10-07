O número de votos de Lula no segundo turno de 2022 contra Jair Bolsonaro

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Em 2022, Lula venceu com 60,3 milhões de votos, um marco que agora serve de referência para o segundo turno de 2026, onde enfrenta Flávio Bolsonaro. Entenda os detalhes da vitória passada, o cenário atual com o petista numericamente atrás e a matemática eleitoral para a disputa decisiva.

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 60.345.999 votos no segundo turno da eleição presidencial de 2022, resultado que lhe garantiu a vitória sobre Jair Bolsonaro (PL) e o retorno à Presidência da República. O petista terminou aquela disputa com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% do então presidente.

Quatro anos depois, o número serve como referência histórica para uma nova disputa presidencial. Lula está novamente no segundo turno, desta vez contra Flávio Bolsonaro (PL), que terminou a primeira etapa das eleições de 2026 numericamente à frente do presidente. A votação decisiva está marcada para o dia 25 de outubro.

Qual foi a diferença entre Lula e Bolsonaro em 2022?

A eleição de 2022 terminou com uma diferença de 2.139.645 votos entre os dois candidatos. Lula somou 60.345.999 votos, enquanto Jair Bolsonaro recebeu 58.206.354. Ao todo, o segundo turno registrou 118.552.353 votos válidos.

No primeiro turno daquele ano, Lula havia obtido 57.259.504 votos, ou 48,43% dos válidos. Bolsonaro teve 51.072.345, equivalentes a 43,20%. Entre uma etapa e outra, portanto, o petista acrescentou pouco mais de 3 milhões de votos à sua votação.

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Como Lula chegou ao segundo turno de 2026?

O cenário de partida em 2026 é diferente. Flávio Bolsonaro recebeu 56.104.503 votos, ou 47,03% dos válidos. Lula teve 53.879.538 votos, equivalentes a 45,16%. A diferença entre os dois foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos a favor do candidato do PL.

Na comparação direta com a eleição anterior, Lula entrou no segundo turno de 2026 com cerca de 3,4 milhões de votos a menos do que havia conquistado no primeiro turno de 2022. Em relação aos 60.345.999 votos que lhe deram a vitória há quatro anos, a distância é de aproximadamente 6,5 milhões.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Lula precisa repetir os 60 milhões de votos de 2022?

Não. Os 60,3 milhões de votos representam o resultado obtido por Lula na eleição de 2022, e não uma quantidade mínima necessária para vencer em 2026.

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No segundo turno, é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos os votos brancos e nulos. Por isso, o total necessário para a vitória depende do comparecimento dos eleitores e da distribuição dos votos entre os dois candidatos na eleição deste ano.

Em 2026, mais de 158,7 milhões de eleitores estavam aptos a participar do primeiro turno, e cerca de 125,2 milhões compareceram às urnas. Lula e Flávio Bolsonaro voltam a se enfrentar nas urnas em 25 de outubro, quando será definido o próximo presidente da República.