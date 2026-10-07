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Política

O número de votos de Lula no segundo turno de 2022 contra Jair Bolsonaro

Petista venceu Jair Bolsonaro há quatro anos e, agora, volta ao segundo turno em uma disputa contra Flávio

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 12h33
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e camisa clara, mãos unidas em frente ao corpo, expressão séria. Ao fundo, bandeiras do Brasil e do Mercosul.
O presidente Lula (PT) - 01/10/2026 (Evaristo Sá/AFP)
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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 60.345.999 votos no segundo turno da eleição presidencial de 2022, resultado que lhe garantiu a vitória sobre Jair Bolsonaro (PL) e o retorno à Presidência da República. O petista terminou aquela disputa com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% do então presidente.

Quatro anos depois, o número serve como referência histórica para uma nova disputa presidencial. Lula está novamente no segundo turno, desta vez contra Flávio Bolsonaro (PL), que terminou a primeira etapa das eleições de 2026 numericamente à frente do presidente. A votação decisiva está marcada para o dia 25 de outubro.

Qual foi a diferença entre Lula e Bolsonaro em 2022?

A eleição de 2022 terminou com uma diferença de 2.139.645 votos entre os dois candidatos. Lula somou 60.345.999 votos, enquanto Jair Bolsonaro recebeu 58.206.354. Ao todo, o segundo turno registrou 118.552.353 votos válidos.

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No primeiro turno daquele ano, Lula havia obtido 57.259.504 votos, ou 48,43% dos válidos. Bolsonaro teve 51.072.345, equivalentes a 43,20%. Entre uma etapa e outra, portanto, o petista acrescentou pouco mais de 3 milhões de votos à sua votação.

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Como Lula chegou ao segundo turno de 2026?

O cenário de partida em 2026 é diferente. Flávio Bolsonaro recebeu 56.104.503 votos, ou 47,03% dos válidos. Lula teve 53.879.538 votos, equivalentes a 45,16%. A diferença entre os dois foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos a favor do candidato do PL.

Na comparação direta com a eleição anterior, Lula entrou no segundo turno de 2026 com cerca de 3,4 milhões de votos a menos do que havia conquistado no primeiro turno de 2022. Em relação aos 60.345.999 votos que lhe deram a vitória há quatro anos, a distância é de aproximadamente 6,5 milhões.

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Lula precisa repetir os 60 milhões de votos de 2022?

Não. Os 60,3 milhões de votos representam o resultado obtido por Lula na eleição de 2022, e não uma quantidade mínima necessária para vencer em 2026.

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No segundo turno, é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos os votos brancos e nulos. Por isso, o total necessário para a vitória depende do comparecimento dos eleitores e da distribuição dos votos entre os dois candidatos na eleição deste ano.

Em 2026, mais de 158,7 milhões de eleitores estavam aptos a participar do primeiro turno, e cerca de 125,2 milhões compareceram às urnas. Lula e Flávio Bolsonaro voltam a se enfrentar nas urnas em 25 de outubro, quando será definido o próximo presidente da República.

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Eleições 2026
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