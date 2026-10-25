O número de crimes eleitorais cometidos na 1ª hora de votação

O segundo turno das eleições começou com 32 ocorrências relacionadas a crimes eleitorais em diferentes pontos do país. Os dados são do balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), divulgado até as 9h, oito pessoas haviam sido encaminhadas a delegacias, dois veículos tinham sido apreendidos e uma prisão em flagrante havia sido realizada.

Entre os registros, seis envolviam propaganda eleitoral irregular. Também foram contabilizados três casos de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral e três de desordem nos trabalhos eleitorais. Bloqueio de vias, agressões e danos ou depredações em locais de votação ou apuração somaram dois casos cada.

O balanço inclui ainda uma ocorrência de compra de votos ou corrupção eleitoral, uma de condução de eleitores por forças policiais, uma de furto em locais de votação ou apuração e uma de violência política de gênero. Outras dez situações foram classificadas como crimes eleitorais diversos.

Para garantir a segurança do pleito neste domingo, 308.020 agentes das forças de segurança estaduais e federais foram mobilizados em todo o país. A operação conta também com 33.442 viaturas, 376 embarcações e 85 aeronaves.

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Balanço do TSE

Na primeira hora de votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou mais de 1 milhão de justificativas de ausência e milhões de consultas a serviços digitais. Ao todo, foram apresentadas 1.015.328 justificativas, emitidos 571 mil e-Títulos e realizadas 4.235.243 consultas sobre locais de votação.