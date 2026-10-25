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Política

O número de crimes eleitorais cometidos na 1ª hora de votação

O balanço inclui ainda uma ocorrência de compra de votos ou corrupção eleitoral

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 10h50 | Atualizado em 25 out 2026, 10h51
FLORIANOPOLIS, BRAZIL - SEPTEMBER 22: Electoral authoritie tests an electronic voting machine during a sealing operation before being used in the first round of the upcoming Brazilian presidential elections at the Regional Electoral Court of Florianopolis on September 22, 2022 in Florianopolis, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
O balanço inclui ainda uma ocorrência de compra de votos ou corrupção eleitoral (Heuler Andrey/Getty Images)
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O número de crimes eleitorais cometidos na 1ª hora de votação Priorize VEJA no Google

O segundo turno das eleições começou com 32 ocorrências relacionadas a crimes eleitorais em diferentes pontos do país. Os dados são do balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), divulgado até as 9h, oito pessoas haviam sido encaminhadas a delegacias, dois veículos tinham sido apreendidos e uma prisão em flagrante havia sido realizada.

Entre os registros, seis envolviam propaganda eleitoral irregular. Também foram contabilizados três casos de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral e três de desordem nos trabalhos eleitorais. Bloqueio de vias, agressões e danos ou depredações em locais de votação ou apuração somaram dois casos cada.

O balanço inclui ainda uma ocorrência de compra de votos ou corrupção eleitoral, uma de condução de eleitores por forças policiais, uma de furto em locais de votação ou apuração e uma de violência política de gênero. Outras dez situações foram classificadas como crimes eleitorais diversos.

Para garantir a segurança do pleito neste domingo, 308.020 agentes das forças de segurança estaduais e federais foram mobilizados em todo o país. A operação conta também com 33.442 viaturas, 376 embarcações e 85 aeronaves.

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Balanço do TSE

Na primeira hora de votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou mais de 1 milhão de justificativas de ausência e milhões de consultas a serviços digitais. Ao todo, foram apresentadas 1.015.328 justificativas, emitidos 571 mil e-Títulos e realizadas 4.235.243 consultas sobre locais de votação.

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