O número da nova pesquisa Real Time Big Data que é ruim tanto para Lula quanto para Flávio

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Nova pesquisa Real Time Big Data revela empate rigoroso entre Lula e Flávio Bolsonaro na rejeição (50%) e em um possível segundo turno (44%). O levantamento reforça a polarização da disputa, mostrando como a alta resistência limita o crescimento de ambos, mesmo com Lula à frente no primeiro turno e Augusto Cury em ascensão.

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A nova pesquisa Real Time Big Data mostra que Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro estão rigorosamente empatados também no índice de rejeição. Segundo o levantamento, 50% dos eleitores afirmam que não votariam em Lula, enquanto os mesmos 50% dizem o mesmo sobre Flávio. O resultado reforça o cenário de forte polarização da disputa presidencial, já que os dois também aparecem empatados com 44% em um eventual segundo turno.

O dado indica que a resistência aos dois principais nomes da corrida segue elevada e muito próxima, o que pode ser ruim para as pretensões dos dois caso um terceiro nome se confirme forte na disputa. A igualdade na rejeição também ajuda a explicar por que a disputa direta entre Lula e Flávio permanece tão apertada, sem que nenhum dos dois consiga abrir vantagem mais confortável sobre o adversário.

O que o empate em rejeição mostra?

A igualdade numérica no índice de rejeição expõe um quadro em que os dois principais candidatos concentram, ao mesmo tempo, as maiores bases de apoio e os maiores focos de resistência no eleitorado.

No segundo turno testado pela pesquisa, Lula e Flávio aparecem com 44% cada. Outros 9% dizem que votariam em branco ou nulo, e 3% não souberam ou não responderam. Nesse cenário, a rejeição elevada de ambos se torna um dado central para entender a disputa, já que limita o espaço de crescimento de cada lado fora de sua base mais fiel.

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Como está o primeiro turno?

No principal cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 29%. Augusto Cury surge em terceiro, com 10%, seguido por Renan Santos, com 6%, e Ronaldo Caiado, com 4%.

Em um segundo cenário, sem Pablo Marçal, Lula mantém 38%, Flávio vai a 30% e Augusto Cury registra 11%. O quadro mostra que, apesar da liderança do presidente no primeiro turno, a rejeição dos dois líderes continua elevada e contribui para manter aberta a disputa na etapa decisiva da eleição.

Como a polarização aparece no eleitorado?

Os recortes da pesquisa mostram que Lula e Flávio mantêm forças distintas em segmentos diferentes do eleitorado. Lula tem desempenho mais forte entre mulheres e no Nordeste, enquanto Flávio se destaca entre homens, evangélicos e eleitores do Sul.

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Essa divisão ajuda a explicar por que ambos chegam ao mesmo patamar de rejeição. Cada um mantém um eleitorado consolidado, mas também enfrenta resistência expressiva em faixas relevantes da população, o que torna o cenário mais travado e competitivo.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre os dias 27 e 31 de agosto. O levantamento foi realizado por telefone, com entrevistadores humanos, tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03490/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.